Neuer Switch Controller: Princess Peach bekommt schon im März ihr eigenes Gamepad!

Der Princess Peach Controller für Switch bietet 40 Stunden Akkulaufzeit und programmierbare Extra-Tasten.

Am 22. März erscheint mit Princess Peach: Showtime! das erste Switch-Spiel, in dem die Prinzessin die Hauptrolle spielt. Wer den neuen Titel mit Stil spielen will, kann sich jetzt den passenden, offiziell lizenzierten Prinzessin-Peach-Controller für Nintendo Switch sichern, der bereits am 1. März erscheinen soll. Das Wireless Gamepad könnt ihr jetzt schon bei Amazon vorbestellen:

Mit einem Preis von 51,59€ ist der Peach-Controller etwas günstiger als der Nintendo Switch Pro Controller. Passend zum Gamepad wird es übrigens eine neue Switch-Tragetasche im Peach-Look geben. Auch diese könnt ihr bei Amazon vorbestellen, der Preis liegt bei 21,49€:

Amazon bietet wie üblich eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls die vorbestellten Artikel vor dem Release noch günstiger werden sollten, zahlt ihr automatisch weniger.

Was bietet der Peach Controller für Nintendo Switch?

Passend zum neuen Peach Controller erscheint auch eine Switch-Tasche im Peach-Look.

Nah am Switch Pro Controller: Obwohl der neue Controller nicht von Nintendo selbst, sondern von PDP hergestellt wird, ist er dem Nintendo Switch Pro Controller sehr ähnlich. Das betrifft nicht nur das Design und das Tastenlayout. Auch die beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden kann mit dem Original von Nintendo mithalten.

Vor- und Nachteile: Ein paar Einschränkungen dürfte der Peach Controller allerdings haben. So scheint er nicht mit Bewegungssteuerung oder NFC zum Einlesen von Amiibos ausgestattet zu sein. Zumindest erwähnt der Hersteller diese Features nirgendwo. Dafür bietet der Controller von PDP mit den beiden programmierbaren Extratasten auf der Unterseite ein Feature, das ihr beim Switch Pro Controller nicht findet.

Wie steht’s mit der Qualität? Über die Qualität des Controllers können wir momentan noch nichts sagen. Allerdings ist PDP (Performance Designed Products) ein renommierter Hersteller, der schon lange gute Controller für Xbox und Nintendo Switch auf den Markt bringt. Mit einem gewissen Qualitätsstandard kann man also rechnen.

