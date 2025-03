Nintendo Switch lässt euch bald digitale Spiele mit euren Freunden teilen - aber nur für einen begrenzten Zeitraum

Auf Nintendo Switch könnt ihr eure digitalen Spiele bald verleihen – mit ein paar Einschränkungen.

Kurz bevor die Nintendo Switch 2 nächste Woche ausführlich vorgestellt wird, hat Nintendo noch einen Direct-Showcase für die erste Switch abgehalten. Dabei wurde auch eine Neuerung vorgestellt, die es euch ermöglicht, auch digitale Spiele zu verleihen.

Nintendo Switch bekommt Spiele-Sharing

Physische Spiele haben gegenüber digitalen Titeln einen großen Vorteil: Ihr könnt sie mit anderen Personen teilen oder sie später weiterverkaufen. Zweiteres geht zwar auf der Nintendo Switch weiterhin nicht, aber für ersteres gibt es bald ein neues System: die virtuelle Softwarekarte.

Die erlaubt es euch zwar nicht, Spiele frei zu verleihen, aber ihr könnt sie damit zumindest mit Mitgliedern euer Familiengruppe teilen. Bis zu acht Accounts können auf diese Weise gelinkt werden.

Um ein Spiel zu verleihen, wählt ihr es in eurem Account aus, klickt auf "an Familienmitglied verleihen" und wählt dann einen der anderen Accounts, die zu euer Familiengruppe gehören. Mit jeder Person könnt ihr auf diese Weise immer nur ein Spiel für jeweils 14 Tage am Stück teilen – danach kehrt es automatisch zu euch zurück. Die Speicherdaten auf beiden Accounts bleiben dabei unangetastet.

Tausch leider nur lokal möglich: Das System klingt zwar ziemlich cool, es gibt aber auch eine nicht unbedeutende Einschränkung. Um Spiele an eine andere Person zu verleihen, müssen sich eure Switch-Konsolen nämlich über eine lokale drahtlose Verbindung miteinander verknüpfen.

Das heißt, ihr könnt nicht einfach online Spiele mit euren Freund*innen austauschen, sondern müsst euch dazu zwingend in Person treffen und natürlich zusammen in einer Familiengruppe sein.

Nintendo stellt eine komplett neue Funktion für die Switch vor: Ihr könnt jetzt eure Spiele teilen

Alle Virtual Game Cards könnt ihr auf der Switch zudem in einer Übersicht verwalten und auch auf eine zweite Switch-Konsole laden – auch hierfür braucht ihr zwischen beiden Konsolen eine lokale Verbindung, aber nur, wenn ihr sie das erste Mal miteinander verbindet. Das geht übrigens auch zwischen der Switch und der Switch 2!

Was sonst noch bei der Nintendo Direct angekündigt wurde, könnt ihr hier nachlesen:

Wann geht das Spiele-Sharing an den Start? Die neue Funktion ist noch nicht live, aber wir müssen uns nicht mehr allzu lange gedulden. Spiele-Sharing soll nämlich mit einem Konsolen-Update Ende April erscheinen.

Was haltet ihr von dem Spiele-Sharing? Werdet ihr es benutzen oder hättet ihr euch eine Online-Variante gewünscht?