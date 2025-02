Switch-Hit im Angebot: Eines der besten Rollenspiele, das die Konsole zu bieten hat, gibt es jetzt zum Top-Preis!

Wer Lust auf ein klassischen Rollenspiel-Abenteuer mit einer epischen Heldenreise hat, ist bei diesem Switch-Spiel bestens aufgehoben.

All jene unter euch, die sich mal wieder in ein klassisches, episches Rollenspiel-Abenteuer stürzen wollen, welches das Spielgefühl der großen SNES-Hits aus den 90ern zurückbringt, haben jetzt günstig die Gelegenheit dazu. Bei Amazon könnt ihr euch nämlich gerade eines der besten RPGs der letzten Jahre zum stark reduzierten Preis für Nintendo Switch sichern:

Amazon spricht lediglich von einem „befristeten Angebot“, verrät aber nicht, wie lange genau das Angebot noch gültig ist. Dementsprechend müsst ihr damit rechnen, dass der Preis bald wieder steigt.

Switch-Rollenspiel im Angebot: Wie ein großer SNES-Klassiker, nur besser!

Sea of Stars schickt euch auf eine epische Reise durch eine im detaillierten Pixelstil gehaltene Fantasy-Welt.

Es geht hier um Sea of Stars, einen der größten Indie-Hits des Rollenspiel-Genres in den letzten Jahren. Nicht ohne Grund hat das RPG, das sich an großen Klassikern wie Earthbound und Chrono Trigger orientiert, in der Switch-Version einen Score von 90 Punkten auf Metacritic. Seit es zum Release diese Traumwertungen abgestaubt hat, hat sich das Spiel durch das kostenlose Riesen-Update „Dawn of Equinox, das unter anderem lokalen Koop hinzugefügt hat, noch weiter verbessert.

In mancherlei Hinsicht ist Sea of Stars den großen Vorbildern sogar überlegen, denn der Pixellook wirkt zwar auf den ersten Blick wie direkt von den Klassikern übernommen, ist tatsächlich aber nicht nur deutlich detaillierter und höher aufgelöst, sondern auch viel besser animiert und mit weit aufwendigeren Effekten ausgestattet, als es damals möglich war.

Wie in den Vorbildern erkundet ihr euch in Sea of Stars mit eurer Heldengruppe eine große Fantasywelt. Die komplexe Haupt-Story dreht sich dabei um Monster, die von geheimnisvollen Alchemisten erschaffen werden. Eine der größten Stärken von Sea of Stars sind jedoch die zahlreichen kleinen Nebengeschichten, die mal lustig, mal herzerwärmend und mal düster und schonungslos ausfallen. Diese verleihen der Spielwelt erst die richtige Würze.

10:54 Sea of Stars im Test-Video: Der nächste Rollenspiel-Hit

Autoplay

Das Kampfsystem ist zwar im Kern klassisch rundenbasiert, mischt aber einige Echtzeit-Elemente hinein, um die Gefechte actionreicher zu gestalten. Schafft ihr es, mit dem perfekten Timing während des Angriffs eurer Figur den Action-Button zu drücken, wird der Schaden eurer Attacke erhöht. Außerdem sorgt eine Vielzahl an Kombo-Angriffen für spielerischen Tiefgang.

Das Gameplay hat neben Kämpfen übrigens noch sehr viel mehr zu bieten, von kleinen Rätseln und Platforming-Einlagen bis hin zu zahlreichen Minispielen und Nebenaktivitäten wie Angeln, Kochen und sogar Segeln. Selbst wenn ihr darauf keine Lust haben solltet, bekommt ihr mit Sea of Stars übrigens genügend Inhalt. Spielt ihr die Hauptgeschichte und noch ein paar der Nebenquests, solltet ihr rund 35 Stunden beschäftigt sein.