Switch-Hit im Angebot: Super Mario Bros. Wonder jetzt günstig mit Gratis-Extra schnappen!

Der Switch-Hit Super Mario Bros. Wonder ist ein Muss für alle Mario-Fans und jetzt günstig im Angebot.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade eines der besten Switch-Spiele der letzten Jahre günstig im Angebot schnappen: Super Mario Bros. Wonder gibt es dort laut Vergleichsplattformen so günstig wie nirgendwo sonst. Aber damit noch nicht genug, als kleines physisches Extra bekommt ihr sogar noch drei kleine, niedliche Pins ohne Aufpreis dazu spendiert. Hier geht’s direkt zum Angebot:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Es könnte also jederzeit wieder enden.

Super Mario Bros. Wonder: Eines der besten Mario-Spiele überhaupt!

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder ist eines der besten Spiele des letzten Jahres und eines der besten Mario-Spiele überhaupt! In unserem GamePro Test haben wir stolze 92 Punkte vergeben, die internationalen Wertungen sind mit einem Durchschnitt von 91 Punkten laut Opencritic nicht viel niedriger.

Im Kern ist Super Mario Bros. Wonder ein traditionelles Mario-Jump&Run mit 2D-Leveln, das aber viele neue und kreative Ideen bietet. Die spektakulärste sind die Wunderblumen, die dem Spiel seinen Namen geben. Sammelt ihr eine Wunderblume ein, kann so ziemlich alles passieren. Die Spielwelt könnte beispielsweise auf den Kopf gestellt werden oder ihr könntet in den Weltraum katapultiert werden.

15:19 Super Mario Bros. Wonder - Nintendo stellt das neue 2D-Mario ausführlich vor

Außerdem gibt es neben den klassischen Items wie Pilz und Feuerblume auch ungewöhnliche neue Power-ups. So könnt ihr euch jetzt beispielsweise mit einem Bohrerpilz durch den Boden oder die Decke des Levels bohren, in einen Elefanten verwandeln, der besonders stark ist und Wasser aufsaugen kann, oder Gegner in Seifenblasen einschließen.

Davon abgesehen bietet Super Mario Bros. Wonder natürlich auch all jene Stärke, die ihr von einem Mario-Spiel erwarten könnt. Die Steuerung ist so präzise, wie man sich nur wünschen kann, die Welten sind bunt und abwechslungsreich und die hervorragend animierten Charaktere sind niedlich, selbst die seltsamsten Monster.

Für alle Mario-Fans ist Super Mario Bros. Wonder deshalb ein Muss. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Hit jetzt für 38,99€ (UVP: 59,99€) mit kostenlosen Pins als Zugabe:

Wer weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden möchte, sollte auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: