Bei MediaMarkt beginnt heute Abend eine Aktion, bei der ihr drei Spiele für die Nintendo Switch für 111€ bekommen könnt. Zur Auswahl stehen auch einige der großen Exklusivtitel für die Hybridkonsole. Der Deal läuft bis zum 19. Januar, einzelne Titel könnten aber schon früher ausverkauft sein.

3 Switch-Spiele für 111€ bei MediaMarkt

Welche Spiele stehen zur Auswahl?

Die Aktion ist eine gute Gelegenheit, sich mit First-Party-Titeln von Nintendo einzudecken, denn diese gibt es nur selten günstig im Angebot. Insgesamt stehen rund 80 Switch-Spiele zur Auswahl. Hier stellen wir euch ein paar der wichtigsten Titel aus der Liste vor:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

GamePro-Wertung: 94 Punkte

Breath of the Wild war der große Hit zum Launch der Switch und hat maßgeblich zum Erfolg der Konsole beigetragen. Seither ist das Open-World-RPG kaum im Preis gefallen, bei MediaMarkt kostet es derzeit regulär noch immer 57,99€. Nintendo hat es nicht nötig, den Preis zu senken, da sich der Titel nach wie vor ungebrochener Beliebtheit erfreut. Daran dürfte sich so bald auch nichts ändern.

Pokémon Schwert & Schild

GamePro-Wertung: 91 Punkte

Deutlich jünger sind Pokémon Schwert und Schild. Mit den beiden Varianten erschien im November endlich ein klassisches Pokémon-RPG, das man auch auf dem großen Bildschirm genießen kann. Nach Meinung unserer Testerinnen handelt es sich sogar um den bislang besten Teil der Reihe, unter anderem dank der wundervollen Präsentation und der vergleichsweise komplexen Story.

Pokémon: Let's Go

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Schon ein Jahr vor Schwert & Schild erschien mit Pokémon Let's Go ein Pokémon für die Switch, das allerdings vieles anders macht als frühere Serienteile. Vor allem die Spielmechanik zum Einfangen der kleinen Monster ist neu und verlangt mehr Geschicklichkeit als Taktik. Das gefiel nicht jedem, trotzdem handelt es sich insgesamt um ein gelungenes Abenteuer mit viel Liebe zum Detail.

Super Mario Odyssey

GamePro-Wertung: 95 Punkte

Der zweite Superhit aus dem Launchjahr der Switch erhielt ähnlich wie Breath of the Wild weltweit Höchstwertungen und zahlreiche Auszeichnungen. Spielerisch hebt es sich von den Vorgängern nicht zuletzt durch die Möglichkeit ab, durch einen Hutwurf in bestimmte Gegner und Objekte zu schlüpfen. Daneben ist natürlich wieder alles enthalten, was ein gutes Mario-Jump&Run ausmacht.

Mario Kart 8 Deluxe

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Schon oft wurde es kopiert, aber bislang konnte noch kein Kart-Racer an die Klasse von Mario Kart heranreichen. Das gilt auch für die Switch-Version des achten Teils, nicht zuletzt dank des mit 42 Fahrern und 48 Strecken gewaltigen Umfangs. Die Deluxe-Fassung enthält nämlich alle DLCs des Originals und fünf zusätzliche Fahrer.

Gamepro-Wertung: 85 Punkte

Bei Link's Awakening handelt es sich um ein Remake des 1993 für den Game Boy erschienenen Klassikers, das auf knuddelige Optik und eine Kameraperspektive von schräg oben setzt. Das Spielprinzip funktioniert auch heute noch sehr gut, das Erkunden von Dungeons und die Jagd nach Beute haben nichts von ihrer Faszination verloren.

Luigi's Mansion 3

GamePro-Wertung: 73 Punkte

Armer Luigi! Ständig steht er im Schatten seines Bruders und wenn er doch mal sein eigenes Spiel bekommt, wird er von gruseligen Gespenstern gequält, bis er vor Angst schlottert. Unsere Testerin hatte ordentlich Mitleid mit dem knuffigen Klempner, konnte aber trotzdem nicht über die Mängel in der Steuerung hinwegsehen, aufgrund deren Luigi's Mansion 3 im Vergleich zu anderen Nintendo-Titeln etwas abfällt.

Splatoon 2

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Der Multiplayer-Shooter, in dem wir sowohl die Spielwelt als auch unsere Gegner mit Farbe bekleckern müssen, geht auf der Switch in die zweite Runde. Am Spielprinzip hat sich wenig geändert, auch ein paar alte Levels sind wieder mit dabei. Für frischen Wind sorgen die neue Solo-Kampagne und neue Spielmodi wie Salmon Run, in dem wir uns im Team gegen Wellen angreifender Lachse wehren müssen.

Astral Chain

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Das von Platinum Games (Bayonetta, Nier: Automata) entwickelte Action-RPG fesselt durch seine Science-Fiction-Story: Im Jahr 2078 müssen wir uns den Chimera entgegenstellen, die Menschen bei Berührung in ihresgleichen verwandeln. Vor allem überzeugt aber das innovative Kampfsystem: Wir steuern zwei Charaktere gleichzeitig und müssen Gegner mit der namensgebenden Astral Chain einkreisen, um sie kampfunfähig zu machen.

Super Mario Maker 2

GamePro-Wertungen: 85 Punkte

Und noch ein drittes Mal Mario: In Super Mario Maker 2 entwerft ihr erneut eure eigenen Jump&Run-Levels und teilt sie mit der ganzen Welt. Im Gegensatz zum Vorgänger kann Teil 2 aber sogar mit einer eigenen Solo-Kampagne aufwarten. Zudem hält der Baumodus zahlreiche neue Möglichkeiten bereit, wie Greifhaken, Abhänge, Nachtlevel, Wirbelstürme und einen veränderbaren Wasserstand.

Zur Übersicht über sämtliche Spiele der Aktion kommt ihr hier:

