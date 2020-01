Was andere können, kann Amazon auch. Nachdem MediaMarkt 3 Spiele für Nintendo Switch für 111 Euro anbietet, hat nun Amazon nachgezogen. Bis 19. Januar könnt ihr euch aus einer Auswahl ebenfalls drei Spiele für Nintendos Hybrid-Konsole auswählen und bezahlt insgesamt nur 111 Euro. Solltet ihr also das ein oder andere Spiel bei MediaMarkt verpasst haben, könnt ihr jetzt bei Amazon nachziehen.

Nintendo Switch: 3 Spiele für 111€ kaufen

Nintendo Switch-Spiele im Angebot bei Amazon

Top-Spiele im Angebot: Wie schon bei MediaMarkt könnt ihr auch bei Amazon einige absolute Top-Titel günstiger kaufen. Diese sind durch die Bank sehr gut bewertet und konnten in unseren Tests mehr als nur überzeugen. Erweitert jetzt eure Spielesammlung deutlich günstiger und holt euch die besten Nintendo Switch-Spiele zum Angebotspreis.



Unter anderem sind folgende Spiele Teil der 3-für-111 Euro-Aktion:

Einzelpreise ebenfalls sehr gut: Bei Amazon sind derzeit auch die einzelnen Preise für die Spiele interessant. Solltet ihr also nur ein oder zwei Spiele davon wollen, ist es eine Überlegung wert jetzt diese zu kaufen. So kosten Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe jeweils nur 44,99 Euro.



So funktioniert das Angebot: Besucht die Aktionsseite und legt dann drei Spiele für Nintendo Switch von dort in den Warenkorb. An der Kasse wird anschließend automatisch der Preis auf 111 Euro reduziert.

Wie immer gilt zudem, dass das Angebot nur solange gilt, wie der Vorrat jeweils reicht. Nur Spiele, die mit »Versand und Verkauf durch Amazon« gekennzeichnet sind, nehmen an dem Angebot teil.