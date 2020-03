Nintendo Direct angekündigt: Am 17. März dreht sich alles um Indies

So langsam lechzen sich die Switch-Spieler die Finger nach einer neuen Nintendo Direct, um zu wissen, welche Spiele sie in den kommenden Monaten erwartet. Wer Lust auf Indies hat, der wird sollte sich auf den 17. März freuen, denn Nintendo hat jetzt eine neue Ausgabe der Indie World bekannt gegeben.

Livestream mit Indie-Spielen

Die Bekanntgabe fand seitens Nintendo auf Twitter statt. Der Livestream wird also am 17. März um 18 Uhr starten und wird in knapp 20 Minuten alles neue zu kommenden Indie-Spielen auf der Nintendo Switch präsentieren.

Eine neue Ausgabe von #IndieWorld erscheint demnächst! Seid am 17.03. um 18:00 Uhr dabei und erfahrt in rund 20 Minuten alles zu kommenden Indie-Titeln für #NintendoSwitch!



? Seht es hier morgen im Livestream: https://t.co/k3m3TzBlPA pic.twitter.com/wx9EUMPNPK — Nintendo DE (@NintendoDE) March 16, 2020

Wo kann ich den Stream verfolgen? Wie immer kann die Indie World-Veranstaltung live auf Nintendos offiziellen YouTube-Kanal verfolgt werden:

Was können wir erwarten? Da sich der Livestream auf Indie-Spiele konzentriert, wird es keinerlei Infos zu First Party-Spielen für die Nintendo Switch geben. Dafür erwarten uns wahrscheinlich Updates zu Spielen wie Hollow Knight: Silksong, Sports Story und viele mehr. Sehr oft werden auch Spiele vorgestellt, die dann direkt oder zeitnah nach dem Livestream zur Verfügung stehen werden.

Auf welche Indie-Spiele freut ihr euch am meisten?