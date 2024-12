Nintendo Switch Jahresrückblick 2024 ist da - So einfach holt ihr euch jetzt eure persönlichen Statistiken

Schaut euch euren Nintendo-Jahresrückblick 2024 an!

Nach den PlayStation- und Xbox-Fans kommt nun auch endlich die Nintendo-Community in den Genuss, sich ihre persönlichen Gaming-Statistiken des Jahres 2024 anzuschauen: Der Nintendo Switch Jahresrückblick 2024 ist nun nämlich endlich verfügbar!

Nintendo Jahresrückblick 2024 abrufen - so geht's

So ruft ihr euer Nintendo Year in Review 2024 ab: Um auf euren Nintendo-Jahresrückblick 2024 zuzugreifen, müsst ihr lediglich die offizielle Website aufrufen.

Meldet euch hier ganz einfach mit eurem Nintendo-Account an, indem ihr eure entsprechende Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort eingebt. Klickt anschließend auf "Start".

Wichtiger Hinweis: Ihr müsst übrigens nicht zwingend beim kostenpflichtigen Service Nintendo Switch Online angemeldet sein, damit ihr euren Jahresrückblick abrufen könnt. Dieser wird für alle erstellt. Einziger Punkt: Ihr müsst eine gewisse Anzahl an Spielstunden auf der Switch für dieses Jahr aufweisen, damit ihr eure Statistiken für 2024 abrufen könnt.

Ab wann werden die Daten gezählt? Der Jahresrückblick 2024 bezieht sich auf eure Spielstatistiken vom 01. Januar 2024 bis zum 30. November 2024.

Was zeigt der Jahresrückblick an? Der Jahresrückblick 2024 zeigt euch unter anderem an, wie viel Spielstunden ihr in diesem Jahr insgesamt mit der Nintendo Switch verbracht habt, welche Switch-Spiele ihr gezockt habt oder eure Top 3 Switch-Titel in puncto Spielzeit.

Apropos Switch: Fans warten seit Monaten sehnsüchtig auf die offizielle Enthüllung der gemunkelten Nachfolgekonsole, der Nintendo Switch 2. Alle Hinweise und bisherigen Informationen über Nintendos neue Konsole fassen wir im unteren Video für euch zusammen:

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

