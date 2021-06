Bei Amazon bekommt ihr die erst kürzlich erschienenen Nintendo Switch Controller von Gamory gerade für 25,19 Euro im Angebot. Auf der Produktseite werden zwar lediglich 10 Prozent Rabatt und ein Angebotspreis von 35,99 Euro angezeigt. Unterhalb der Preisangabe findet ihr aber einen Coupon, durch den noch 30 Prozent zusätzlich an der Kasse abgezogen werden. Der Coupon gilt noch bis zum 15. Juni, die Controller könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

Gamory Controller für Nintendo Switch statt 39,99€ für 25,19€ bei Amazon

Was bieten die Gamory Controller für Nintendo Switch?

Größer: Bei den Gamory Controllern für die Switch handelt es sich um zwei separate Controller im Stil der Joy-Cons, die in einer Aufladehalterung zu einem einzelnen Controller zusammengesteckt werden können. Sie sind deutlich breiter und dicker als die Originale von Nintendo, wodurch sie vor allem für Menschen mit großen Händen bequemer zu halten sein sollen. Der Nachteil dabei ist, dass bestimmtes Joy-Con-Zubehör möglicherweise nicht mehr richtig passt.

Funktionen: Die Gamory Controller unterstützen alle wichtigen Funktionen der Joy-Cons einschließlich Bewegungssteuerung und Vibration. Laut Beschreibungstext soll es sich sogar um HD Rumble halten. In dieser Hinsicht sind wir allerdings skeptisch, erfahrungsgemäß fühlt sich das Rumble-Feautre bei günstigen Ersatz-Controllern selten so gut an wie bei Nintendos Joy-Cons. Ein NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos scheint leider nicht vorhanden zu sein. Dafür gibt es eine Turbo-Funktion.

Qualität: Da die Controller erst kurz auf dem Markt sind, können wir leider wenig über die Qualität sagen. Wir hatten noch keine Gelegenheit, sie selbst zu testen, und es existieren auch noch kaum Berichte. Allerdings haben wir mit älteren Switch-Controllern der Marke Gamory recht gute Erfahrungen gemacht. Die Verarbeitung fühlte sich zwar nicht immer so hochwertig an wie bei den Originalen von Nintendo, aber die Controller haben trotzdem stets zuverlässig ihre Aufgabe erfüllt. Auch Drift-Probleme, von denen die Joy-Cons gerne geplagt werden, konnten wir dort nicht feststellen.

