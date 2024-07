Neuer Konkurrent für die Switch: Ist das jetzt die Nr. 1 der Gaming-Handhelds?

Der Asus ROG Ally X ist der jüngste und vielleicht der beste Konkurrent der Switch und des Steam Decks.

Mit dem Asus ROG Ally X ist jetzt ein Nachfolger des beliebten Gaming-Handhelds aus 2023 erschienen, welcher der Nintendo Switch und dem Steam Deck Konkurrenz macht. Der kompakte Windows-PC, mit dem ihr so ziemlich alles machen könnt, was auch ein normaler Gaming-PC kann, ist jetzt unter anderem bei MediaMarkt und bei Saturn verfügbar.

Bei Amazon ist der Asus ROG Ally X hingegen bislang noch nicht zu finden, auch hier wird er aber sicherlich bald auftauchen. Was der neue Gaming-Handheld kann, haben wir euch hier zusammengefasst.

Asus ROG Ally X: Was ist neu im Vergleich zum Vorgänger?

Im Vergleich zum Vorgänger aus 2023 hat sich der Gaming-Handheld Asus Rog Ally X in vielerlei Hinsicht verbessert.

Im Vergleich zum Vorgänger hat der Asus ROG Ally X vor allem beim Akku nachgebessert, der jetzt mit 80 Wh doppelt so groß ist. Damit ist er nun seinem härtesten Konkurrenten, dem mit dem gleichen Prozessor ausgestatteten Lenovo Legion Go (knapp 50 Wh), deutlich überlegen ist.

Vergrößert wurden auch der Speicherplatz, der von 512GB auf 1TB steigt, sowie der Arbeitsspeicher, der nun 24GB statt 16GB bietet. Auch hier zieht der Lenovo Legion GO (16GB) jetzt den Kürzeren. Der neue Arbeitsspeicher ist außerdem etwas schneller. Das dürfte die ohnehin schon gute Gaming-Performance nochmals verbessern. Wie groß der Leistungsgewinn tatsächlich ausfällt, werden detaillierte Tests aber erst noch zeigen müssen.

Die Griffe sind beim Asus Ally ROG X (unten) deutlich größer als bei seinem Vorgänger.

Viele weitere Verbesserungen betreffen die Steuerung und Ergonomie. Die Griffe sind runder und liegen besser in der Hand, die Trigger sind breiter und das D-Pad hat ein besseres Profil. Außerdem bekommt ihr jetzt Analogsticks, die per Hall-Effekt funktionieren, was Stick Drift nahezu ausschließt.

Daneben gibt es noch einige Neuerungen, die vielleicht nicht so deutlich auffallen, aber sich in der Praxis dennoch auszahlen können. Dazu gehören beispielsweise das verbesserte Kühlsystem und der umgebaute SD-Kartenslot. Gerade mit Letzterem gab es beim Vorgänger Probleme, die bis zum Defekt von Karten reichen konnten. Diese Schwierigkeiten gehören nun hoffentlich der Vergangenheit an.

Ist der Asus Rog Ally X die besten Switch-Alternative?

Der Asus ROG Ally X (oben) ist ein gutes Stück kompakter als der Lenovo Legion Go.

Darüber kann man sich streiten. Der Lenovo Legion Go hat noch immer das etwas größere (8 Zoll im Vergleich zu 7 Zoll) und höher aufgelöste (1600p statt 1080p) Display. Ob er das tatsächlich ausnutzen kann, ist angesichts dessen, dass der Lenovo Legion Go nicht mehr Prozessor-Leistung bietet als der Asus Rog Ally X, allerdings fraglich. Ein weiterer Vorteil des Lenovo-Handhelds sind die abnehmbaren Controller, durch die ihr ihn im Tabletop-Modus verwenden könnt.

Beim Spielen unterwegs punktet der Asus ROG Ally X dafür nicht nur durch seine kompaktere, handlichere Form, sondern auch durch die erwähnte hohe Akkulaufzeit. Noch dazu sind seine Lautsprecher nach wie vor viel besser als die des Lenovo Legion GO. Alles in allem bleibt es dennoch Geschmackssache, welchen Handheld man bevorzugt, aber der Asus ROG Ally X hat zumindest ein paar Pluspunkte hinzugewonnen.

Asus Rog Ally X: Wie schneidet er im Vergleich zu Nintendo Switch & Steam Deck ab?

Der Asus ROG Ally X verwendet den AMD Ryzen Z1 Extreme Chipsatzes, der schon bei einer Version des Asus ROG Ally aus 2023 zum Einsatz kam. Der Ryzen Z1 Extreme bietet eine hervorragende Gaming-Performance, welche der Nintendo Switch und dem Steam Deck weit überlegen ist.

Mit dem Aus ROG Ally könnt dadurch mit bis zu 120Hz bei 1080p-Auflösung spielen, während mit dem Steam Deck bei 800p und mit der Switch im Handheld-Modus bei 720p mit 60Hz Schluss ist. Hinzu kommt natürlich die vielseitige Einsetzbarkeit des Asus ROG Ally X durch sein Windows-Betriebssystem, das euch nicht nur Gaming-Plattformen wie Steam, Epic, GOG oder Game Pass, sondern auch massenhaft andere Apps nutzen lässt.

Beim Steam Deck ist vieles davon zwar theoretisch ebenfalls möglich, aber durch das SteamOS-Betriebssystem viel komplizierter. Für die Switch sprechen hingegen fast nur ihre Exklusivspiele. Sowohl bei der Hardware als auch beim Funktionsumfang kann die Nintendo-Konsole nicht mal ansatzweise mit Handheld-Gaming-PCs wie dem Asus ROG Ally und dem Lenovo Legion Go mithalten.

