Switch-Konsole mit Spiel für 189€ schnappen: Verpasst nicht dieses Top-Angebot der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion!

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt die Nintendo Switch in verschiedenen Versionen zum Top-Preis abstauben, das günstigste Bundle mit Spiel gibt's schon für rund 189€!

Durch den großen Sale bei MediaMarkt habt ihr jetzt die Chance, euch die Nintendo Switch in verschiedenen Varianten zu Schnäppchenpreisen zu sichern. Am günstigsten kommt ihr weg, wenn ihr euch das Bundle mit der Nintendo Switch Lite, dem Exklusivspiel Animal Crossing: New Horizons und 12 Monaten Nintendo Switch Online schnappt, das ihr schon für erstaunlich günstige 189,07€ bekommt:

Animal Crossing: New Horizons kostet einzeln bei MediaMarkt derzeit 49,99€, 12 Monate Switch Online sind 19,99€ wert. Zieht man beides vom Gesamtpreis des Bundles ab, bleiben für die Konsole selbst also nur noch gut 119€ – ein absoluter Spitzenpreis!

Falls ihr nichts mit Animal Crossing anfangen könnt oder keine Lust auf die Switch Lite habt, sondern lieber eine Konsole wollt, die man auch am Fernseher verwenden kann, könnt ihr euch jedoch auch andere Varianten der Nintendo Switch günstig schnappen. Besonders das Bundle mit der normalen Switch, dem Spiel Nintendo Switch Sports und 12 Monaten NSO bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier die besten Angebote:

Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Tausende weitere Angebote abstauben!

Der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale bietet tausende Schnäppchen, nicht nur aus dem Gaming-Bereich.

Im großen MediaMarkt-Sale bekommt ihr Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das gesamte Sortiment. Das führt natürlich vor allem bei ohnehin schon reduzierten oder normalerweise sehr preisstabilen Produkten zu Spitzenpreisen. Im Gaming-Bereich gibt’s neben der Switch etwa die PS5 Slim, die Xbox Series X und das Meta Quest 3 VR-Headset günstig. Auch Switch-Konkurrenten wie der Asus Rog Ally Gaming-Handheld sind stark reduziert.

Daneben findet ihr natürlich noch tausende günstige Angebote aus anderen Bereichen, vom OLED 4K-Fernseher übers Handy bis hin zu Haushaltsgeräten wie Mikrowellen und Staubsaugern. Falls ihr gerade auf der Suche nach irgendeinem Technik-Produkt seid, lohnt es sich deshalb auf jeden Fall, mal bei der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion vorbeizuschauen:

