Nintendo Switch: Jetzt in der limitierten Mario Edition zum Bestpreis sichern

Über Ebay könnt ihr euch jetzt die Nintendo Switch in der Mario Red & Blue Edition günstig sichern. Ihr zahlt nur noch 274,90€ für die limitierte Version der Konsole. Zuvor gab es diese Variante der Switch laut Vergleichsplattformen nie für weniger als 305€. Der aktuell zweitgünstigste Preis liegt bei 325€. Bislang gibt es keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Auf der Produktseite ist lediglich von einer begrenzten Stückzahl die Rede. Hier findet ihr den Deal:

Der Versand ist kostenlos, geliefert wird laut Shopseite im Lauf der nächsten Woche. Bei dem Verkäufer handelt es sich um den größeren Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt und insbesondere die Nintendo Switch immer mal wieder im Angebot hat. Die Rezensionen auf Ebay sind zu 98,4 Prozent positiv.

Der Deal bei Ebay ist übrigens nur dann ein richtig gutes Angebot, wenn ihr diese spezielle Edition der Nintendo Switch haben wollt. Zwar gibt es die normale Switch laut Vergleichsportalen momentan ebenfalls nirgendwo sonst so günstig, für diese gibt es aber immer mal wieder bessere Deals. Ob vor Weihnachten nochmal ein solcher Deal kommen wird, ist allerdings schwer zu sagen. Falls ihr die Konsole unbedingt als Weihnachtsgeschenk braucht, ist das Ebay-Angebot also vielleicht doch eine ganz gute Wahl.

Was bietet die Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition?

Wie der Name schon sagt, zeichnet sich die Mario Red & Blue Edition der Nintendo Switch vor allem durch ihr Design in den Farben Rot und Blau im typischen, leuchtenden Mario-Farbton aus. Die Docking-Station ist rot, die Controller-Halterung blau. Die Joy-Con-Controller sind rot mit einem schmalen blauen Streifen an der Innenseite, an der sie angesteckt werden. Als Bonus gibt es noch eine Switch-Tragetasche obendrauf, die natürlich ebenfalls in Rot und Blau gehalten ist. Technisch handelt es sich übrigens um die 2019er Version der Nintendo Switch.