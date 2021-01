Aufgrund der großen Nachfrage durch Weihnachtsgeschäft und Lockdown steigen die Preise für die Nintendo Switch tendenziell gerade wieder ein wenig (wenngleich noch längst nicht so dramatisch wie im letzten Frühjahr). Desto attraktiver wird der Kauf einer Nintendo Switch Lite, die abermals preisstabiler ist. Hier haben wir ein paar Tipps für euch, wo ihr sie vergleichsweise günstig bekommen könnt.

Switch Lite bei Amazon: In Grau am günstigsten

Laut Vergleichsplattformen gibt es die Nintendo Switch bei Amazon gerade am günstigsten. Das gilt zumindest, wenn ihr die Version in schlichtem Grau bevorzugt. Diese kostet gerade 194,19 Euro. Die gelbe Version ist mit 199,99 Euro auch noch relativ günstig. Die Modelle in Türkis und Koralle kosten 209 Euro.

Nintendo Switch Lite ab 194,19 Euro bei Amazon

Bei Ebay nur minimal teurer

Beim Ebay-Händler Sbdirect24 bekommt ihr die Nintendo Switch Lite mit 194,50 Euro gerade fast genauso günstig wie bei Amazon, und zwar in grau, türkis oder gelb. Verkäufer ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, bei dem es häufiger günstige Gaming-Angebote gibt. In der Regel ist auf diesen Händler Verlass. Nur bei größeren Aktionen wie zum Black Friday war in der Vergangenheit zu beobachten, dass Sbdirect24 vom Ansturm überfordert war und nicht immer in der versprochenen Zeit liefern konnte.

Nintendo Switch Lite ab 194,50 Euro bei Ebay

Bei Otto mit Neukundenrabatt

Bei Otto gibt es die Nintendo Switch gerade in der Farbe Gelb für 199,99 Euro. Das Besondere hier: Neukunden und alle, die seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bestellt haben, können mit dem Code 81119 15 Euro Neukundenrabatt und kostenlose Standardlieferungen für sechs Monate bekommen. Damit sinkt der Preis der Handheld-Konsole auf 184,99 Euro.

Nintendo Switch Lite für 199,99€ (184,99€ mit Neukundenrabatt) bei Otto

Lidl, Saturn, MediaMarkt

Bei Lidl, Saturn und MediaMarkt liegt die Nintendo Switch Lite gerade bei 209 Euro, was im Moment ein eher durchschnittlicher Preis ist. Erwähnung verdienen die Händler trotzdem, weil sie immer mal wieder gute Angebote mit der Nintendo Switch Lite zu bieten haben, sei es einzeln oder im neuen Bundle mit Animal Crossing: New Horizons (bei Saturn und MediaMarkt gerade für 239 Euro zu bekommen). Wenn euch die aktuellen Angebote noch nicht gut genug sind, lohnt es sich also, diese drei Händler in Auge zu behalten:

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Bei der Nintendo Switch Lite handelt es sich um eine günstigere Version der normalen Switch, die ausschließlich für den Handheld-Betrieb gedacht ist. Sie lässt sich nicht ohne Weiteres an einen Fernseher anschließen und die Controller sind fest mit der Konsole verbaut. Dafür ist sie handlicher als das Original und lässt sich leichter in der Jackentasche verstauen.