In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay gibt es die Nintendo Switch Lite gerade in verschiedenen Farben für 188 Euro. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr Nintendos Handheld-Konsole gerade nirgendwo sonst so günstig. Der Versand ist kostenlos. Verkäufer ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,2 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger durch günstige Deals aus dem Gaming-Bereich auffällt.

Nintendo Switch Lite (verschiedene Farben) für 188 Euro bei Ebay

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Bei der Nintendo Switch Lite handelt es sich um eine günstigere Variante der Nintendo Switch, die ausschließlich für die Nutzung als Handheld-Konsole gedacht ist. Sie lässt sich daher nicht ohne Weiteres an einen Fernseher anschließen. Außerdem sind die Controller links und rechts fest mit der Konsole verbaut. Joy-Cons könnt ihr zwar trotzdem mit der Switch Lite verwenden, müsst sie aber separat dazukaufen. Worüber manche Spieler sich freuen dürften: Die Switch Lite besitzt im Gegensatz zu den Joy-Cons links ein richtiges Steuerkreuz.

Von Vorteil fürs mobile Spielen ist zudem, dass die Nintendo Switch Lite kleiner und handlicher ist als das Original und deshalb besser in die Jackentasche passt. Die Auflösung des Displays bleibt trotzdem gleich. Wie bei der neuen Edition der Switch aus 2019 wurde auch bei der Switch Lite ein effizienterer Prozessor verbaut, der für längere Akkulaufzeit sorgt. Verglichen mit der neuen Edition ist die Switch Lite in diesem Punkt dennoch leicht unterlegen.

Weitere WOW!-Angebote bei Ebay

Von der Nintendo Switch Lite abgesehen findet ihr unter den WOW!-Angeboten bei Ebay heute auch noch Laptops, Tablets, Kopfhörer, die Harry-Potter-Version von Trivial Pursuit und Smartphones wie das Apple iPhone 11 in verschiedenen Varianten. Zur Übersicht über die Deals kommt ihr hier:

