Aufgrund des Coronavirus scheint die Nintendo Switch derzeit ein begehrtes Stück Technik zu sein. Zumindest deuten das die wenigen Lagerbestände der Händler an. Während Amazon aufgrund der Krise seinen Versand anders priorisiert und es vielleicht auch deswegen dort aktuell keine zu kaufen gibt, scheint sie bei Saturn und OTTO schlicht ausverkauft zu sein.



Entsprechend entwickeln sich die Preise der Nintendo Switch nach oben. Angebote für diese gibt es derzeit nur sehr selten. Wir zeigen euch daher wo ihr aktuell die Nintendo Switch mit kurzer Lieferzeit kaufen könnt.

Hier könnt ihr die Nintendo Switch kaufen

Wenn ihr eine Nintendo Switch kaufen und zeitnah erhalten wollt, dann ist MediaMarkt aktuell eure Anlaufstelle. Im Online-Shop ist sie ab sofort wieder vorrätig und kann zum UVP von 329 Euro gekauft werden. Sie steht euch in den Farben Neon-Rot / Neon-Blau und in Grau zur Verfügung. Es handelt sich jeweils um die neue Edition, bei der der Akku zwei bis drei Stunden länger anhält.



Jetzt die Nintendo Switch bei MediaMarkt kaufen:

Nintendo Switch Neon-Rot / Neon-Blau für 329 Euro

Nintendo Switch Grau für 329 Euro

Hier könnt ihr die Nintendo Switch Lite kaufen

Jetzt bei MediaMarkt kaufen: Die kleine Schwester der Nintendo Switch ist ebenfalls teilweise vergriffen oder hat eine längere Lieferzeit. Bei MediaMarkt gibt es die Nintendo Switch Lite dagegen noch in allen Farben und mit sofortiger Lieferung.

Tolles Angebot bei Saturn, etwas Lieferzeit

Bei Saturn bekommt ihr die Nintendo Switch Lite in den bisherigen vier Farben zusammen mit dem herausragend guten Animal Crossing: New Horizons für nur 239 Euro. Das ist entsprechend ein richtig guter Preis für die Handheld-Konsole. Die Lieferzeit soll laut Saturn bei sieben bis acht Tagen liegen. Wer also ein wenig warten kann, bekommt hiermit ein starkes Angebot.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing für 239 Euro

Nintendo Switch Lite in Koralle vorbestellen

Am 24. April erscheint eine neue Farbvariante der Nintendo Switch Lite. Die sehr hübsche Koralle-Edition könnt ihr ab sofort bei allen Händlern vorbestellen. Wer also diese gerne hätte, kann sich schon jetzt ein Exemplar sichern.