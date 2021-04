Erst am 13. April hat Nintendo eine weitere Variante der Nintendo Switch Lite vorgestellt. Dieses Mal gibt es die kleine Schwester der Nintendo Switch in der Farbe Blau. Sie erscheint am 7. Mai und ab sofort könnt ihr die Handheld-Konsole vorbestellen.

Nur die Farbe ist anders: Die Nintendo Switch Lite in Blau unterscheidet sich nur in der Farbe von den anderen Varianten. Technisch ist sie genau gleich wie die anderen Nintendo Switch Lite Handhelds. Wer aber eine etwas dunklere Farbe bevorzugt, bekommt nun eine passende Wahl.

Auch wenn die Nintendo Switch Lite an sich recht gut verfügbar ist, ist es nicht auszuschließen, dass die neue Farbe zu Beginn ausverkauft sein könnte. Bereits bei der Farbe Koralle war das zum Release der Fall und aktuell ist die normale Nintendo Switch erneut nur schwer erhältlich.



Wer die Nintendo Switch Lite in Blau also pünktlich zum Release erhalten möchte, sollte eine Vorbestellung in Betracht ziehen.

Hier könnt ihr die Nintendo Switch Lite in Blau kaufen

Jetzt vorbestellen: Bisher gibt es die Nintendo Switch Lite in Blau bei diesen Händlern zu kaufen.