Die normale Nintendo Switch ist weiterhin nahezu ausverkauft und nur bei wenigen Händlern zu Preisen ab 475 Euro aufwärts zu bekommen. Wer eine Switch will, aber nicht so tief in die Tasche greifen möchte, muss daher zur Handheld-Variante greifen, die noch zu vernünftigen Preisen verfügbar ist.

Der Händler Subdirect24 bietet die Nintendo Switch Lite über Ebay derzeit für 219 Euro an. Das ist für sich genommen noch nicht besonders günstig. Allerdings gibt es bei Ebay gerade einen Gutschein, mit dem ihr 10 Prozent beim Kauf ausgewählter Technikprodukte sparen könnt, wenn ihr den Code POWERTECH20 eingebt. Dadurch sinkt der Preis auf 197,10 Euro. So günstig bekommt ihr die Konsole laut Vergleichsportalen gerade nirgendwo sonst.

Nintendo Switch Lite für 197,10 Euro bei Ebay

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Bei der Nintendo Switch Lite handelt es sich um eine günstigere Handheld-Variante der normalen Nintendo Switch. Die Controller sind fest mit der Konsole verbaut, können also nicht wie die Joy-Cons abgenommen werden. Joy-Cons können aber dennoch mit der Switch Lite verwendet werden, wenn man sie separat dazukauft. Eine Docking-Station gibt es nicht und man kann die Konsole nicht ohne Weiteres mit dem Fernseher verbinden.

Das Display ist ein bisschen kleiner als das der normalen Switch (5,5 Zoll statt 6,2 Zoll). Die Auflösung liegt aber unverändert bei 720p. Aufgrund des effizienteren Prozessors ist die Akkulaufzeit etwas länger als bei der ursprünglichen Version der Switch, jedoch nicht so lang wie bei der neuen Edition.

Weitere Gutschein-Angebote

Natürlich gilt der Gutschein noch für viel mehr als nur für die Switch Lite oder Gaming-Produkte. In der Auswahl findet ihr unter anderem 4K-Fernseher, Tablets, Smartphones, Kameras und Notebooks. Zur Übersicht geht es hier:

Ebay: Zu den Gutschein-Angeboten "POWERTECH20"

Wie funktioniert der Gutschein?

Der Gutscheincode POWERTECH20 muss bei der Kaufabwicklung eingegeben werden. Er ist bis zum 3. Juni gültig und kann pro Nutzer maximal zweimal eingelöst werden. Der Rabatt beträgt 10 Prozent, aber nur bis zu einer Grenze von 50 Euro. Hier findet ihr die vollständigen Bedingungen der Aktion.