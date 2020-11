Mario Kart Live: Home Circuit für 89,67 Euro

Bei Amazon könnt ihr gerade das neue Mario Kart Live: Home Circuit für die Nintendo Switch zum günstigen Preis von 89,67 Euro bekommen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Videospiel und physischem Spielzeug. Mithilfe von Toren, durch die man mit den ferngesteuerten Autos fahren muss, legt man eine Rennstrecke an. Gesteuert werden die Autos per Switch, wobei diese nicht nur durch eine Kamera an den Autos die eigene Wohnung zeigt, sondern die Realität um virtuelle Elemente wie KI-Gegner und Items ergänzt.

Mario Kart Live: Home Circuit (Nintendo Switch) statt 104€ für 89,67€ bei Amazon

Amazon hatte Mario Kart Live: Home Circuit gestern schon einmal kurzzeitig zu diesem Preis im Angebot, nach wenigen Stunden war der Deal aber wieder verschwunden. Falls das heute erneut passieren sollte, ist das aber halb so schlimm, denn bei Saturn bekommt ihr das Rennspiel für die Switch ebenfalls gerade für 89,67 Euro:

Mario Kart Live: Home Circuit (Nintendo Switch) für 89,67€ bei Saturn

Bei Amazon gibt es gerade übrigens noch mehr Angebote für die Nintendo Switch. Eine kleine Liste mit reduzierten Switch-Spielen haben wir euch schon gestern zusammengestellt. Darunter findet ihr unter anderem Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Link's Awakening und Mario Kart 8 Deluxe.

Alternate: Neues Hyrule Warriors günstiger vorbestellen

Bei Alternate gibt es gerade einen Vorbestellerrabatt auf Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Es handelt sich dabei um einen Deal, der nur an diesem Wochenende und nur in begrenzter Menge verfügbar ist. Das am 20. November erscheinende Actionspiel für die Nintendo Switch spielt im Universum der Zelda-Reihe und erlaubt es euch, auch zu zweit an einer Konsole in den Kampf zu ziehen. Der Preis ist von 59,99 Euro auf 49,99 Euro reduziert. Der Versand ist kostenlos. Alternate verspricht eine Lieferung pünktlich zum Release-Termin.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung statt 59,99€ für 49,99€ bei Alternate