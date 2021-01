Am 12. Februar erscheint die neue Mario Red & Blue Limited Edition der Nintendo Switch. MediaMarkt und Saturn haben jetzt die Vorbestellungen gestartet. Mit einem Preis von 339,99 Euro sind sie laut Vergleichsplattformen derzeit günstiger als alle anderen Anbieter. Ein Kunststück ist das aber zugegebenermaßen nicht, denn bis jetzt gibt es kaum andere Händler, die die neue Limited Edition im Sortiment haben. Da die Preise für die Nintendo Switch derzeit aber allgemein recht hoch sind, ist das Angebot nicht schlecht.

Nintendo Switch Mario Red & Blue Limited Edition für 339,99€ bei MediaMarkt

Nintendo Switch Mario Red & Blue Limited Edition für 339,99€ bei Saturn

Neben der Konsole selbst ist im Lieferumfang der Limited Edition auch eine Tragetasche enthalten, die natürlich ebenfalls in Marios typischem Rot und Blau gehalten ist. Der Versand ist bei MediaMarkt und Saturn in diesem Fall kostenlos.

Weitere Nintendo-Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es derzeit übrigens auch die Nintendo Game & Watch im Angebot, für 44,99 Euro statt 59,98 Euro. Die Retro-Konsole mit vorinstalliertem Super Mario Bros. soll an Nintendos ersten Handheld aus dem Jahr 1980 erinnern. Vom Design abgesehen hat die Neuauflage allerdings nicht allzu viel mit dem Original gemein. Insbesondere die Buttons wurden stark überarbeitet und erinnern nun eher an den Game Boy.

Bei Saturn findet ihr zudem in der Aktion "60 Jahre Technikliebe" noch ein paar weitere Nintendo-Deals. Zum Beispiel gibt es hier Super Mario 3D All-Stars für 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Dabei handelt es sich um eine Kollektion aus drei Mario-Jump&Run-Klassikern in einer für die Nintendo Switch aufbereiteten Form. Laut Nintendo soll die Spielesammlung sowohl in digitaler als auch in physischer Form nur bis März dieses Jahres verfügbar sein.

"60 Jahre Technikliebe" bei Saturn: Zu den Angeboten