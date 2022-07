Neuer Switch-Controller: Holt euch jetzt das niedliche Kirby-Gamepad bei Amazon

PowerA hat eine neue Variante seines offiziell von Nintendo lizenzierten Nintendo Switch Enhanced Wired Controllers auf den Markt gebracht, die mit ihrem niedlichen Kirby-Design lockt. Sie zeigt auf der Vorderseite einen Stern sowie Kirby selbst und seinen Namen in hellen Farben, während die Rückseite und die Schultertasten sowie der Bereich um sie herum in Pink und Weiß gehalten sind. Zwar gibt es das kabelgebundene Gamepad in Deutschland eigentlich noch nicht, es ist aber immerhin schon auf Amazon.de als UK-Import verfügbar, und zwar für 34,58€:

Den PowerA Enhanced Controller für Nintendo Switch gibt es übrigens auch noch in vielen anderen Versionen, unter anderem in verschiedenen Mario-Designs. Hier findet ihr einige davon:

Was bietet der PowerA Enhanced Wired Controller?

Der PowerA Enhanced Wired Controller hat ein paar Features zu bieten, die man nicht bei jedem Switch Controller findet. So besitzt er zwei zusätzliche, frei programmierbare Tasten auf der Unterseite, die sehr praktisch sein können, weil man dadurch die Daumen nicht mehr so häufig von den Analogsticks nehmen muss. Außerdem bietet er einen 3,5-mm-Anschluss für Headsets.

Auf der anderen Seite müsst ihr aber auch auf einige Features verzichten, die ihr beispielsweise beim Nintendo Switch Pro Controller bekommen könnt. So besitzt das Modell von PowerA weder Bewegungssteuerung noch Rumble. Auch auf NFC zum Einlesen vom Amiibos müsst ihr verzichten. Zudem funktioniert das Gamepad nur mit dem drei Meter langen, abnehmbaren Kabel. Das sorgt auf der anderen Seite aber natürlich dafür, dass die Latenz niedrig ist und ihr euch keine Gedanken mehr um den Ladestand des Akkus machen müsst.

Falls ihr euch vor dem Kauf lieber erst noch genauer darüber informieren wollt, was die Konkurrenz des PowerA Enhanced Controllers zu bieten hat, findet ihr in unserer großen Kaufberatung eine Liste der wichtigsten Nintendo Switch Gamepads mir ihren Vor- und Nachteilen: