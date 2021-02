Neu im Update: Wir haben den Kingear Switch-Controller, der vor allem durch seine niedlichen Look punktet, neu in unsere Liste aufgenommen. Zwei günstige Controller von Beboncool mussten wir hingegen streichen, weil sie nicht mehr verfügbar sind. Wir haben sie vorerst durch ähnlich günstige Modelle von ECHTPower ersetzt.

Für alle unter euch, die mit den Joy-Cons der Switch nicht gut zurechtkommen oder schlicht auf der Suche nach einem hochwertigeren Controller sind, stellen wir euch hier die besten Alternativen vor.

Auf der ersten Seite findet ihr neben dem originalen Nintendo Switch Pro Controller günstigere Alternativen in ähnlichem Design. Auch Joy-Con Alternativen haben wir hier aufgeführt. Auf der zweiten Seite gibt es Controller in verschiedenen Designs für unterschiedliche Bedürfnisse.

* Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

Inhalt

Seite 1:

Seite 2:

Das Original: Der Nintendo Switch Pro Controller

Pro:

extrem lange Akkulaufzeit

liegt gut in der Hand

sehr hochwertige Verarbeitung

alle üblichen Features

Contra:

Preis

D-Pad kann Probleme verursachen

Geeignet für: alle außer Tetris-Fans

Preis: ca. 60 Euro

Nintendo Switch Pro Controller bei MediaMarkt*

Hohe Qualität: Der Nintendo Pro Controller ist, abgesehen von den Joy-Cons, das beliebteste Eingabegerät für die Switch und der Maßstab, an dem alle anderen sich messen müssen. Zugleich ist er mit einem Preis von ca. 60 Euro einer der teuersten Switch-Controller. Dafür bekommt man aber auch ein äußerst hochwertig verarbeitetes Gerät, das für die meisten Handgrößen sehr gut geeignet ist. Lediglich für sehr große und sehr kleine Hände finden sich weiter unten in unserem Vergleich bessere Alternativen.

Switch-Features: Der Pro Controller bietet neben einer Rumble-Funktion auch Sensoren zur Bewegungssteuerung, die unter anderem fürs Bogenschießen in Legend of Zelda: Breath of the Wild benötigt wird. Amiibos werden über den sogenannten NFC-Kontaktpunkt in der Mitte des Controllers eingelesen. Über diese Features verfügen allerdings auch die meisten günstigeren Alternativen.

Sehr lange Akkulaufzeit: Was der Pro Controller diesen voraushat, ist die sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden im Spielbetrieb. Bei den meisten günstigeren Konkurrenzprodukten hält der Akku nur 10 bis 20 Stunden. Außerdem kann der Pro Controller die Switch aus dem Stand-by-Modus wecken, was bei Controllern von Drittanbietern in der Regel nicht möglich ist.

Schwaches D-Pad: Die Sticks und sämtliche Tasten des Pro Controllers funktionieren zuverlässig und äußerst präzise, mit Ausnahme des D-Pads. Drückt man hier in schneller Abfolge nach links und rechts, kann es passieren, dass fehlerhafte Eingaben nach oben oder unten registriert werden. Es handelt sich hierbei um einen Mangel, der den meisten Spielern kaum auffallen dürfte und der sich auch bei einigen billigeren Konkurrenzprodukten findet. Trotzdem hätte man vom teuren Original etwas mehr erwarten können.

Große Kontaktpunkte: Der Fehler ist nämlich im Grunde leicht zu beheben. Das Problem sind zu große und eng beieinander liegende Kontaktpunkte im Inneren des Controllers. Das kann man sogar von Hand ändern, indem man den Controller aufschraubt und die Kontaktpunkte mit Klebeband teilweise abklebt und so verkleinert. Wer dies selbst tun möchte, sollte sich vorher aber entsprechende Anleitungsvideos ansehen.

Fehlende Funktionen: Außerdem fehlen dem Pro Controller der Kopfhöreranschluss und er hat keine analogen Trigger. Das heißt, man kann z.B. bei Rennspielen nicht dosieren, wie viel Gas man gibt. Diese Mängel hat er aber mit allen anderen Switch-Controllern gemein. Der Kopfhöreranschluss befindet sich bei der Switch an der Konsole selbst und analoge Trigger werden von ihr schlicht nicht unterstützt.

Fazit: Der Nintendo Pro Controller mag teurer sein als viele Konkurrenten, aber dank der hohen Verarbeitungsqualität und der beeindruckenden Akkulaufzeit ist er sein Geld durchaus wert. Gerade für diejenigen, die den Controller häufig nutzen und möglichst auf die Joycons verzichten wollen, ist er empfehlenswert.

Dass Nintendo trotz jahrzehntelanger Erfahrung gerade beim D-Pad nachlässig ist, ist jedoch erstaunlich. Schließlich kann gerade bei Spielen wie Tetris schon eine einzige falsche Eingabe die Niederlage bedeuten. Selbst sehr viel günstigere Controller wie das Horipad für gut 20 Euro bieten hier mehr Präzision.

Nintendo Switch Pro Controller bei MediaMarkt*

Vergleichbare Controller für 40-60€:

Die Alternative: ECHTPower Switch Controller

Pro:

nahezu alle Features des Nintendo Switch Pro Controllers

Turbo-Button

gute Haptik

preiswert

Contra:

geringere Akkulaufzeit als das Original

Verarbeitung nicht ganz so hochwertig

kein NFC-Kontaktpunkt

Geeignet für: Alle außer diejenigen, die oft vergessen, den Akku des Controllers aufzuladen.

Preis: ca. 30€

ECHTPower Switch Controller bei Amazon*

Fast alle wichtigen Features: Für all jene, die einen Controller haben wollen, der dem Pro Controller möglichst ähnlich ist, aber nicht so viel kostet, ist der ECHTPower Switch Controller derzeit unsere Referenz. Dieser ähnelt dem Original nicht nur im Design, sondern bietet auch fast alle Features wie Rumble-Funktion, Bewegungssteuerung, Screenshot-Taste und so weiter. Der NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos fehlt allerdings.

Turbo-Button: Dafür weist der ECHTPower Controller mit dem Turbo-Button auch ein Feature auf, das der Pro Controller nicht besitzt. Mit dessen Hilfe kann man einen anderen Button mit der Turbofunktion ausstatten. Hält man diesen anschließend gedrückt, reagiert das Spiel, als würde er in sehr schneller Abfolge mehrmals gedrückt.

Kabellos: Wie die meisten Switch-Controller für 30 Euro oder mehr funktioniert der ECHTPower Controller kabellos per Bluetooth. Die Verbindung wird durch gleichzeitiges Drücken der Buttons "Home" und "Y" hergestellt und funktioniert fortan zuverlässig. Zum Laden liegt ein 1,2 Meter langes Kabel bei.

Zwischen gut und günstig: Der ECHTPower Switch Controller liegt gut in der Hand, die Analogsticks und sämtliche Buttons erfüllen tadellos ihre Funktion. Die Verarbeitung wirkt allerdings nicht so hochwertig wie beim Pro Controller, das Plastik fühlt sich billiger und weniger stabil an. Wer seinen Controller nicht gerade wutentbrannt auf den Boden schleudert, sollte damit aber keine Probleme haben.

Geringere Akkulaufzeit: Mit der Akkulaufzeit von 40 Stunden des Pro Controllers kann der ECHTpower ebenso wie fast alle anderen Konkurrenten nicht mithalten. Auch die bis zu 20 Stunden, von denen in der Artikelbeschreibung die Rede ist, sind in der Praxis kaum nicht zu erreichen. Die tatsächlich Laufzeit beträgt eher 10 bis 12 Stunden. Das ist aber noch immer genug, sofern man nicht vergisst, den Controller nach längeren Sessions aufzuladen.

Fazit: Für alle, die mit der geringeren Akkulaufzeit leben können, ist der ECHTPower Switch Controller eine klare Kaufempfehlung. Für seinen Preis bietet er viele Funktionen und arbeitet ebenso zuverlässig wie präzise. Allerdings leisten einige der unten aufgeführten Alternativen Ähnliches und sind ebenfalls ziemlich günstig.

ECHTPower Switch Controller bei Amazon*

Vergleichbare Controller für 25-40€:

Der günstige Zweitcontroller: Hori Switch Horipad

Pro:

Turbo-Button

abnehmbares D-Pad

Preis

Contra:

kabelgebunden

keine Bewegungssensoren

keine Rumble-Funktion

Amiibos werden nicht erkannt

Geeignet für: den Einsatz als günstiger Zweitcontroller, Tetris-Fans

Preis: ca. 20 bis 22 Euro

Hori Switch Horipad bei Amazon*

Sehr günstig: Das Hori Switch Horipad gehört mit einem Preis von ca. 20€ zu den günstigsten Switch-Controllern auf dem Markt. Wie der Beboncool PXN orientiert er sich stark am Design des Nintendo Pro Controllers und liegt ähnlich gut in der Hand.

Sparsame Ausstattung: Die Ausstattung ist allerdings äußerst sparsam. Beim Horipad fallen fast alle Features weg, die zum Spielen nicht unmittelbar notwendig sind. Es enthält weder ein Rumble Pack noch Sensoren für die Bewegungssteuerung. Auch die NFC-Funktion fehlt, Amiibos werden also nicht erkannt. Zudem funktioniert das Horipad nur mit Kabel.

Abnehmbares D-Pad: Auf der anderen Seite verfügt das Horipad aber auch über zwei besondere Features. Zum einen ist es möglich, das D-Pad abzunehmen und die darunterliegenden vier einzelnen Buttons freizulegen. Das ist vor allem praktisch für Spiele wie Tetris, bei denen nur horizontale und vertikale, aber keine diagonalen Bewegungen nötig sind. Allerdings liegen die Buttons nach dem Entfernen des D-Pads quasi in einem Loch, die Handhabung ist ein wenig unkomfortabel. Das D-Pad abzunehmen, ist aber nicht nötig, denn es funktioniert recht präzise, auch im Vergleich zu vielen teureren Controllern.

Turbo-Button: Das zweite Feature ist der Turbo Button. Hält man diesen gedrückt und wählt einen anderen Button an, ist dieser fortan mit der Turbofunktion ausgestattet. Das bedeutet, man kann diesen Button einfach gedrückt halten und das Spiel reagiert, als würde man ihn in sehr schneller Abfolge wiederholt drücken. Das hilft aber natürlich allenfalls bei Spielen, bei denen man Buttons nicht ohnehin gedrückt halten kann, um Angriffe zu wiederholen.

Fazit: Das abnehmbare D-Pad und die Turbofunktion können das Horipad für bestimmte Spieler zu einer echten Alternative zum Pro Controller machen, doch diese Zielgruppe ist eher klein. Für alle anderen bleibt der niedrige Preis das beste Kaufargument. Als Hauptcontroller würden wir das Horipad aufgrund der fehlenden Features jedoch nicht empfehlen. Als gelegentlich genutzter Zweitcontroller, beispielsweise für den lokalen Multiplayer, taugt er jedoch allemal.

Hori Switch Horipad bei Amazon*

Der Joy-Con-Ersatz: ECHTPower Wireless Controller mit Halterung

Pro:

alle wichtigen Funktionen der normalen Joy-Cons

Turbo-Button

Contra:

NFC-Kontaktpunkt und HD Rumble fehlen

Zubehör funktioniert eventuell nicht

Geeignet für: Alle, die eine möglichst vollwertige Joy-Con-Alternative suchen.

Preis: ca. 40 Euro

ECHTPower Wireless Controller mit Halterung bei Amazon*

Typisches Dritthersteller-Modell: Die Wireless Controller mit Halterung von ECHTPower sind ein typischer Joy-Con-Ersatz von einem Dritthersteller, wie es inzwischen einige auf dem Markt gibt (Alternativen siehe unten). Bis auf wenige negative Ausnahmen liegen die meisten dieser Modelle qualitativ auf einem ähnlichen, soliden Niveau. Der größte Unterschied besteht in der Form. Man sollte deshalb also dasjenige Modell heraussuchen, das in dieser Beziehung am besten den eigenen Vorlieben entspricht.

Wie normale Joy-Cons: Im Grunde funktionieren die ECHTPower Wireless Controller wie normale Joy-Cons. Sie können also, anders als etwa das Hori Split Pad Pro (siehe unten), nicht nur im Handheld-Modus, sondern auch losgelöst von der Konsole einzeln oder mit der Halterung zu einem Controller zusammengesteckt verwendet werden. Dementsprechend ist die Bewegungssteuerung selbstverständlich mit dabei, ebenso wie alle anderen zum Spielen notwendigen Funktionen.

Fehlende und zusätzliche Funktionen: Nicht dabei ist der NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos. Außerdem verfügen die Controller zwar über eine Rumble-Funktion, nicht aber über HD Rumble. Das Vibrations-Feedback kommt also nicht ganz an das der Joy-Cons heran. Außerdem funktioniert Zubehör für die Original-Joy-Cons eventuell nicht. Dafür verfügen die Ersatz-Controller über einen Turbo-Button. Diese Eigenschaften teilen die ECHTPower-Controller übrigens mit den meisten ähnlichen Modellen.

Solide Qualität: Die Qualität der Controller ist insgesamt solide. Buttons und Sticks funktionieren präzise, aber nicht besser als beim Original. Die Verarbeitung wirkt zwar nicht sonderlich hochwertig, aber für den vergleichsweise niedrigen Preis kann man sich nicht beklagen. Joy-Con-Drift scheint beim Modell von ECHTPower nicht aufzutreten, zumindest nicht, solange man die Finger von den Sticks lässt, wenn man die Controller mit der Konsole verbindet. Der Akku mit 300 mAh reicht für etwa 5 bis 8 Stunden.

Fazit: Die ECHTPower Wireless Controller sind ein zwar nicht perfekter, aber durchaus guter Ersatz für die Original-Joy-Cons von Nintendo. Dass ein paar weniger zentrale Features fehlen, ist bei dem deutlich geringeren Preis zu verschmerzen. Allerdings ist der Joy-Con-Ersatz nicht besser als vergleichbare Modelle anderer Dritthersteller. Ein Blick auf die unten angegebenen Alternativen kann sich also lohnen. Mit der Qualität des Hori Split Pad Pro können sie zudem nicht ganz mithalten. Wer also nach den optimalen Handheld-Controllern sucht, ist dort besser aufgehoben.

ECHTPower Wireless Controller mit Halterung bei Amazon*

Vergleichbare Joy-Con-Alternativen mit Halterung:

Der beste Handheld-Controller: Hori Split Pad Pro

Pro:

liegt gut in der Hand, auch bei großen Händen

sehr präzise, auch im Vergleich zum Pro Controller

gute Verarbeitung

zusätzliche Tasten auf der Unterseite

Turbo-Funktion

Contra:

nur angekoppelt im Handheld-Modus nutzbar

fehlende Features wie Bewegungssteuerung und Rumble

Geeignet für: Alle, die nach einer besseren Alternative zu den Joy-Cons für den Handheld-Modus suchen.

Preis: ca. 45 bis 55 Euro (je nach Farbe)

Hori Split Pad Pro bei Amazon*

Das Split Pad Pro von Hori soll für mehr Komfort und Präzision im Handheld-Modus sorgen, hat aber auch ein paar Nachteile. Wir beginnen zunächst mal mit den negativen Punkten:

Nur angekoppelt nutzbar: Das Split Pad Pro hat keinen eigenen Akku und lässt sich (im Gegensatz zu den meisten anderen Joy-Con-Alternativen) nur nutzen, solange es im Handheld-Modus an die Switch angekoppelt ist. Die beiden Teile einzeln für den lokalen Multiplayer zu nutzen, wie es bei den Joy-Cons möglich ist, macht aufgrund des Tastenlayouts aber ohnehin keinen Sinn. Schade ist jedoch, dass man das Split Pad nicht zusammenfügen und wie einen normalen Controller nutzen kann.

Fehlende Features: Außerdem fehlen Horis Joy-Con-Alternative einige Features wie beispielsweise die Gyro-Sensoren zur Bewegungssteuerung und die Rumble-Funktion. Beides ist natürlich nur in wenigen Titeln wirklich wichtig, eine nette Ergänzung sind die Features aber schon und beim Preis des Split Pad Pro hätte man sie durchaus erwarten können.

Extras: Die fehlenden Features gleicht Hori jedoch durch eigene Extras aus. Da wäre zum Beispiel die Turbo-Funktion, mit der man jede Taste ausstatten kann und über die auch das günstige Switch Horipad (siehe unten) verfügt. Außerdem finden sich zusätzlich zu den zwei Schultertasten pro Seite eine Taste auf der Unterseite, die komfortabel zu bedienen ist und sich somit für häufig genutzte Funktionen anbietet.

Ergonomisch: Die Griffe sorgen dafür, dass die Switch deutlich besser in der Hand liegt. Vor allem für Spieler mit großen Händen, die bislang unter einem Verkrampfen der Finger gelitten haben, macht das einen gewaltigen Unterschied. Obwohl das Gewicht gering ist, vermutlich aufgrund der fehlenden Features und des nicht vorhandenen Akkus, fühlt sich die Verarbeitung hochwertig und stabil an.

Präziser als der Pro Controller: Der vielleicht wichtigste Pluspunkt ist jedoch, wie präzise die Steuerung mi dem Hori Split Pad Pro funktioniert. Die Sticks sind auf dem Niveau des originalen Pro Controllers, das Drift-Problem der Joy-Cons besteht hier nicht. Bei den übrigen Buttons ist das Split Pad sogar dem Pro Controller überlegen. Insbesondere das D-Pad gehorcht viel präziser.

Fazit: Das Hori Split Pad Pro ist toll für all diejenigen, die häufig im Handheld-Modus spielen und denen die Joy-Cons nicht komfortabel genug oder zu unpräzise sind. Für diese Zielgruppe wiegen die zahlreichen Vorteile viel schwerer als die wenigen fehlenden Features. Wer aber einfach nur gern ein ordentliches Steuerkreuz hätte, braucht das Split Pad Pro nicht, weil Hori auch einen linken Joy-Con mit Steuerkreuz anbietet. Mehr dazu könnt ihr in unserem Artikel über die besten Switch-Gadgets für's mobile Spielen erfahren.

Hori Split Pad Pro bei Amazon*

Vergleichbare Joy-Con-Alternativen ohne Halterung:

Für lokalen Multiplayer: Snakebyte Multi:Playcons

Pro:

günstig

vergleichsweise gute Haptik

besseres Tastenlayout als bei den Joy-Cons

Contra:

Bewegungssteuerung und NFC-Kontaktpunkt fehlen

lässt sich nicht an Switch andocken

Geeignet für: Alle, die mit mehr als zwei Spielern lokale Matches spielen wollen oder die Joy-Cons ungern losgelöst von der Konsole verwenden.

Preis: ca. 35 Euro im 2er-Set

Snakebyte Multi:Playcons bei Amazon*

Nur losgelöst von der Konsole: Die Snakebyte Multi:Playcons haben einen eng beschränkten Verwendungszweck. Sie sind lediglich als Joy-Con-Alternative für den lokalen Multiplayer gedacht. Im Gegensatz zu vollwertigen Controllern verfügen nämlich nur über jeweils einen Stick, lassen sich aber anders als die Joy-Cons nicht im Handheld-Modus an die Konsole andocken, sondern sind lediglich kabellos per Bluetooth verwendbar.

Günstige Alternative: Die Multi:Playcons taugen damit nur für Spiele, die man mit einem einzelnen Joy-Con spielen kann. Dafür sind sie aber auch vergleichsweise günstig: Im 2er-Set bekommt man sie derzeit für 35 Euro. Damit sind sie eine gute Alternative für alle, die gerne mit vier Spielern lokale Matches bestreiten würden, aber keine Lust haben, 70 bis 80 Euro für zusätzliche Joy-Cons auszugeben.

Handlicher: Ein weiterer Vorteil der Snakebyte Multi:Playcons ist, dass sie dank ihre ergonomische Form sehr viel besser in der Hand liegen. Zwar gibt es auch günstige Griffe für die Joy-Cons, diese können aber nichts an deren Tastenlayout ändern. Bei den Multi:Playcons liegen Stick und Buttons deutlich weiter auseinander und sind daher angenehmer zu bedienen. Außerdem verfügen sie links und recht über jeweils eine Schultertaste.

Wenige Extras: Von den grundlegenden Funktionen abgesehen haben die Snakebyte Multi:Playcons wenig zu bieten. Der Gyrosensor für die Bewegungssteuerung fehlt, auch einen NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos gibt es nicht. Immerhin ist das Rumble-Feature mit dabei.

Fazit: Wie schon gesagt, sind die Snakebyte Multi:Playcons nur für einen ganz bestimmten Zweck gedacht und damit nur für einen Teil der Switch-Spieler interessant. Diesen einen Zweck erfüllen sie aber recht gut. Wer gerne im lokalen Multiplayer mit mehr als zwei Spielern spielt, bekommt hier Controller, die nicht nur günstiger, sondern auch handlicher als die Joy-Cons sind. Allerdings bezahlt man für zwei vollwertige Controller auch nicht allzu viel mehr.

Snakebyte Multi:Playcons bei Amazon*

Für Sparsame: 8Bitdo USB-Adapter für Wireless-Controller

Pro:

günstig

ermöglicht Nutzung gewohnter Controller von anderen Konsolen

Contra:

funktioniert nicht mit jedem Wireless Controller

Controller anderer Konsolen haben keine Switch-Features

Preis: ca. 18 Euro

8Bitdo USB-Adapter für Wireless Controller bei Amazon*

Vorhandene Controller verwenden: Für alle, die sich keinen neue Controller kaufen wollen, sondern lieber ihren Xbox-One- oder PS4-Controller an der Switch verwenden möchten, gibt es einen Adapter von 8Bitdo, der dies ermöglicht. Dazu wird der Adapter in einen der USB-Ports der Switch gesteckt und über den Connect-Knopf mit dem Controller verbunden. Eventuell müsst ihr noch ein Fimwareupdate durchführen. Infos dazu findet ihr hier.

Fehlende Features: Mit dem Dualshock 4 oder dem neuen Xbox-One-Controller funktioniert die Verbindung tadellos. Ältere Xbox One Controller, die vor der Einführung der One S erschienen sind, unterstützen kein Bluetooth und funktionieren deshalb nicht. Wireless Controller von Drittherstellern können funktionieren, eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Die speziellen Switch-Features wie Bewegungssteuerung oder der NFC-Kontaktpunkt fehlen natürlich, wenn man Controller von anderen Konsolen verwendet.

Fazit: Der 8Bitdo USB-Adapter ist ein gutes Gerät für alle, die ihren Xbox-One- oder PS4-Controller sehr gern haben oder möglichst wenig Geld ausgeben möchten. Allerdings kosten Controller, die mit den speziellen Switch-Features ausgestattet sind, auch nur ca. 10 Euro mehr als der Adapter. Man muss sich also die Frage stellen, wie wichtig einem diese Features sind.

8Bitdo USB-Adapter für Wireless Controller bei Amazon*