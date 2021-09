30.09.2021 09:56 Uhr

Schon bald erscheint die nächste Evolution der Nintendo Switch-Familie. Das neue OLED-Modell bringt einen deutlich verbesserten Bildschirm, der nicht nur größer ist, sondern auch viel heller und farbenprächtiger. In einem offiziellen Unboxing-Video zeigt Nintendo jetzt, was alles in der Verpackung steckt, wenn die Switch OLED in einigen Tagen bei euch daheim aufschlägt.



Nintendo Switch OLED ist offiziell: Release, Preis und alle Infos zum neuen Modell

Große Überraschungen sind hier aber nicht zu finden, zumindest nicht, wenn ihr schon einmal eine Switch ausgepackt habt. Neben der Konsole selbst sind auch die weißen Joy-Con enthalten, die vorab im Marketing gezeigt wurden. Ebenso das überarbeitete Dock, das jetzt sowohl mit einem LAN-Anschluss ausgestattet ist als auch einem größeren (und sichereren) Standfuß.

Darüber hinaus gibt es natürlich Bedienungsanleitungen, Garantie und selbstverständlich auch den Kabelsalat aus Netzstecker und HDMI-Verbindung in der Box zu finden. Alles, was ihr zum Spielen eben braucht. Nur eine Sache fehlt im Video: Die Konsole wird nicht eingeschaltet, den neuen Bildschirm - also das Wichtigste - gibt es im Unboxing-Video nicht in Aktion zu sehen.

Von der neuen Bildqualität könnt ihr euch aber ab dem 8. Oktober 2021 überzeugen, wenn die Nintendo Switch OLED in den Läden steht.