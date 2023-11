Nintendo Switch im Black Friday-Angebot: Das sind die günstigsten Bundles im Amazon-Sale

Die Nintendo Switch OLED und auch die normale Switch könnt ihr euch gerade in günstigen Bundles sichern.

Nach der Knappheit der letzten Jahre ist der Black Friday in diesem Jahr endlich wieder die beste Zeit, um günstige Konsolen abzustauben. Obwohl der Tag der großen Schnäppchen eigentlich erst am 24. November stattfindet, laufen bei fast allen großen Händlern schon längst die Sales, durch die ihr jetzt die PlayStation 5 und die Xbox Series X zu Schnäppchenpreisen bekommt.

Auch die Switch gibt es günstiger, bei Amazon beispielsweise im brandneuen Bundle mit der Nintendo Switch OLED, dem Megahit Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Nintendo Switch Online. Das erst am Montag erschienene Paket kostet nur noch 328,99€:

So günstig gibt es das Bundle laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo, allerdings ist es bei MediaMarkt und bei Saturn gerade mal einen einzigen Cent teurer. Mario Kart 8 Deluxe kostet einzeln bei MediaMarkt derzeit 49€, drei Monate Nintendo Switch Online sind rund 8€ wert. Zieht man das vom Bundle-Preis ab, bleiben für die Konsole also nur noch rund 272€ übrig – ein sehr günstiger Preis für die Switch OLED.

Nintendo Switch Sports Bundle im Angebot

Mit dem Nintendo Switch Sports Bundle könnt ihr auf eurer neuen Konsole gleich sieben verschiedene Sportarten spielen.

Falls ihr lieber die noch etwas günstigere normale Nintendo Switch haben möchtet, ist die beste Wahl momentan das Bundle mit Nintendo Switch Sports und dem zugehörige Beingurt, das ihr schon für 289€ bekommt. In diesem Fall liegen MediaMarkt, Saturn und Amazon gleichauf:

Nintendo Switch Sports lässt euch in den Sportarten Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton, Chanbara und Golf antreten, wobei die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller reichlich genutzt wird. Falls ihr mit all diesen Sportarten nichts anfangen könnt und euch stattdessen eher nach Tanzen zumute ist, hat Amazon für ein paar Euro mehr ein Bundle mit der Switch und der Just Dance 2024 Edition im Angebot:

Es ist gut möglich, dass uns am richtige Black Friday noch weitere Angebote mit der Nintendo Switch oder auch der PS5 und der Xbox Series erwarten. Deshalb solltet ihr vor allem den Amazon Black Friday Sale im Auge behalten, da Amazon in der Regel mit den Deals der anderen großen Händler mitzieht:

Ihr könnt stattdessen aber auch ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen, denn dort halten wir euch stets über die besten Black Friday-Angebote auf dem Laufenden. Aktuell findet ihr dort beispielsweise diese günstigen Deals: