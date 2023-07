Nintendo Switch OLED geschenkt: Jetzt als Gratis-Zugabe zum 65 Zoll LG OLED-TV schnappen

Wenn ihr euch bei MediaMarkt oder Saturn den 4K-TV LG OLED C27 kauft, bekommt ihr jetzt die Nintendo Switch OLED geschenkt dazu.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt die Nintendo Switch OLED als kostenlose Zugabe zu einem hochwertigen 4K-Fernseher sichern. Wenn ihr euch den mit 120Hz und HDMI 2.1 ausgestatteten LG OLED C27 in der Größe 65 Zoll für 1699€ (UVP: 3099€) kauft, bekommt ihr die Konsole geschenkt dazu:

Mit dem Preis 1699€ für den LG OLED C27 in 65 Zoll sind MediaMarkt und Saturn ohnehin schon günstiger als viele andere Händler. Allerdings gibt es den Fernseher einzeln bei Amazon derzeit zu einem noch besseren Preis im Sonderangebot, dank 50% Rabatt im Vergleich zur UVP zahlt ihr hier gerade nur 1549€. Berechnet man den Wert der Switch ein, ist der Deal bei MediaMarkt und Saturn trotzdem deutlich besser.

Weitere Gaming-Angebote im MediaMarkt-Sale

Das Angebot ist Teil der neuen Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt und Saturn, in der es auch noch andere günstige Gaming-Angebote gibt. Zum Beispiel könnt ihr die PS5 Disc Edition für 459,99€ abstauben oder drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder Nintendo Switch für zusammen 49€ bekommen. Den Überblick über den Sale, der noch bis zum 8. August läuft, findet ihr hier:

Wie gut ist der LG OLED C27?

Der LG OLED C27 bietet nicht nur ein hervorragendes Bild, sondern ist dank HDMI 2.1 auch sehr gut fürs Gaming geeignet.

Tolles Bild mit hohem Kontrast: Der LG OLED C27 ist ein 4K-Fernseher mit hervorragender Bildqualität. Wie alle OLED-TVs bietet er perfektes Schwarz und dadurch unendlich hohen Kontrast sowie eine sehr gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Im Vergleich zum günstigeren LG OLED B29 verfügt er zudem über den besseren Bildprozessor sowie über die höhere Spitzenhelligkeit, was dafür sorgt, dass HDR besser ausgenutzt werden kann.

Hervorragend fürs Gaming mit PS5 & Xbox Series X: Der LG OLED C27 verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR und ALLM werden unterstützt, durch Letzteres schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input fällt mit knapp 6 ms bei 120Hz sehr niedrig aus.

