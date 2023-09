Nintendo Switch OLED: Die neue Mario Edition könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen

Die Neue Nintendo Switch OLED Mario Edition könnt ihr euch jetzt bei Amazon sichern.

Erst vor ein paar Tagen hat Nintendo sie vorgestellt, jetzt könnt ihr die neue, rote Mario Edition der Nintendo Switch OLED bereits vorbestellen. Bei Amazon findet ihr sie zum Preis von 349,99€. Erscheinungstermin ist der 6. Oktober.

Alternativ könnt ihr übrigens auch bereits bei MediaMarkt und bei Saturn bestellen. Dort liegt der Preis momentan zwar bei 359,99€, er könnte jedoch noch gesenkt werden. Alle drei Händler bieten eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls ein vorbestellter Artikel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Was ist das Besondere an der Switch OLED Mario Edition?

Sparsam verziert: Das Besondere an der neuen Edition lässt sich leicht zusammenfassen: Sie ist rot. Auf aufwendige Verzierungen wie bei der Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Special Edition hat Nintendo in diesem Fall verzichtet und setzt dafür auf schlichte Eleganz. Lediglich auf der Rückseite der Ladestation findet ihr links unten eine Mario-Silhouette und wenn ihr sie hinten öffnet, seht ihr gelbe Münzen auf schwarzem Hintergrund.

Die Verzierungen der Nintendo Switch OLED Mario Edition sind sparsam und verstecken sich auf der Rückseite.

Konsequent auf Rot gesetzt: Immerhin zieht Nintendo den Look konsequent durch: Sowohl die komplette Oberfläche der Ladestation als auch die Joy-Con Controller und die Rückseite der Switch im Handheld-Modus sind vollständig im selben Rotton gehalten.

Technisch identisch: Technische Unterschiede zur normalen Nintendo Switch OLED gibt es wie auch bei den anderen Sondereditionen der Konsole nicht. Es wird auch kein Spiel mitgeliefert, anders als bei dem im März dieses Jahres anlässlich des Mario-Films erschienenen Mario Day Bundle der normalen Nintendo Switch, dem ein Download-Code für Super Mario Odyssey beiliegt. Dieses Bundle verfügt ebenfalls über rote Joy-Con Controller, die Ladestation ist hier aber schwarz.

Neue Mario-Spiele erscheinen bald

15:19 Super Mario Bros. Wonder - Nintendo stellt das neue 2D-Mario ausführlich vor

Der Release der neuen Nintendo Switch OLED Mario Edition dürfte in Zusammenhang stehen mit den beiden Mario-Spielen, die kurze Zeit später für Nintendo Switch erscheinen werden. Am 20. Oktober kommt mit Super Mario Bros. Wonder ein traditionelles Mario-Jump&Run auf den Markt. Am 17. November folgt mit Super Mario RPG ein Remake des Rollenspielklassikers. Beide Spiele können ebenfalls bereits vorbestellt werden:

Weitere interessante Neuerscheinungen und auch günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: