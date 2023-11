Nintendo Switch Online hat ab Dezember einen weiteren N64-Klassiker im Programm, bei dem mein Herz immer noch höher schlägt

Der im Dezember im Erweiterungpaket verfügbare N64-Klassiker hat Tobis Herz im Jahr 1999 erobert.

Wer das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online abonniert hat, wird in regelmäßigen Abständen mit Spieleklassikern aus der Nintendo 64- und Game Boy Advance-Ära versorgt. Einige echte Perlen sind bereits dabei, etwa Super Mario 64, F-Zero X und The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Jetzt hat Nintendo angekündigt, dass im Dezember ein weiterer Titel aus der guten alten N64-Zeit angeboten wird – und allein beim Anblick des Covers hat mein Herz schon einen kleinen Hüpfer gemacht.

Denn es handelt sich um Jet Force Gemini. Der Third-Person-Shooter von Kultentwickler Rare erschien ursprünglich im Jahr 1999 und versetzt euch in die Rolle der beiden Geschwister Juno und Vela, die zusammen mit ihrem Hund Lupus durch eine Galaxie reisen und dabei knuddelige Tribal-Wesen aus den Fängen des fiesen Mizar und seiner Insektenarmee befreien müssen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Immer etwas unter dem Radar

Jet Force Gemini war sicherlich nicht Rares größter Hit, ich habe aber ausschließlich positive Erinnerungen an das Spiel. Das actionreiche Gameplay ist flott, man kann etliche unterschiedliche Waffen einsetzen und auch die Welten sind thematisch und optisch unterschiedlich, was für eine schöne Abwechslung sorgt.

Auch wenn manche Mechaniken aus heutiger Sicht möglicherweise veraltet sind, ist JFG ein sehr schönes Spiel, das allerdings auch immer etwas unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung flog. Jetzt gibt es bei Nintendo Switch Online also die ideale Gelegenheit, diese kleine Perle nachzuholen.

Tobias Veltin Der – oder das? – Nintendo 64 gehört zu den prägendsten Konsolen in Tobis Leben. Auf der damals bahnbrechenden Konsole hatte er einige Erweckungserlebnisse wie etwa den ersten Ausflug in die komplett dreidimensionale Welt von Mario 64, der ihn in Sachen Steuerung zunächst komplett überforderte. Es folgten zahlreiche weitere Highlights, etliche davon von Entwickler Rare – darunter eben auch Jet Force Gemini.

Alle Infos zu Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online ist der kostenpflichtige Abodienst für Nintendos aktuelle Konsole. Zu den Vorteilen gehören unter anderem die Teilnahme an den meisten Online- und Multiplayer-Spielen, Spicherstände in der Cloud, Zugriff auf bestimmte Nintendo-Klassiker sowie ausgewählte exklusive Angebote. Das Erweiterungspaket stockt diese Vorteile noch einmal auf. Sämtliche Boni und Preise findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Kennt ihr Jet Force Gemini? Und falls ja, mögt ihr es auch so sehr wie ich?