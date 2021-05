Nintendo Switch Online ist der kostenpflichtige Abodienst für Nintendos Hybridkonsole. GamePro.de fasst für euch zusammen, wie viel der Service kostet, was ihr dafür bekommt und wie es funktioniert.

Alle Infos aus dem Artikel im Überblick:

Update vom Mai 2021: Wir haben für euch unseren Überblick zu Nintendo Switch Online komplett überarbeitet. Mit unserem Artikel geben wir euch einen umfangreichen und aktuellen Überblick, was der Abodienst euch in 2021 bietet.

Diese Vorteile bietet euch Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online bietet im Grunde folgende Features:

Der Dienst ist Voraussetzung für die meisten Online- und Multiplayer-Spiele (Free-to-Play-Spiele sind davon ausgenommen)

Ihr könnt Speicherstände in der Cloud sichern

Ihr habt Zugriff auf ausgewählte NES- & SNES-Klassiker für die Switch

Exklusive kostenlose Spiele (Tetris 99, Pac-Man 99)

Die Smartphone-App ermöglicht Voice Chat

Es gibt exklusive Angebote für Abonnenten

Zeitbegrenzte Game Trials erlauben kostenfreien Zugriff auf Nintendo Switch-Spiele

Was kostet Nintendo Switch Online? Abo-Preisübersicht

Für den Aboservice gibt es verschiedene Mitgliedschaften:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Probeabo: Wenn ihr Nintendo Switch Online erst einmal ausprobieren wollt, hat Nintendo ein Probeangebot für euch. Mit diesem könnt ihr insgesamt kostenlos 7 Tage den Service nutzen. Achtet darauf, dass die Probewoche automatisch kostenpflichtig verlängert wird. Habt ihr vor dem September 2020 bereits einmal das Probeabo genutzt, dann könnt ihr es jetzt erneut nutzen. Nintendo hat nämlich die Probemitgliedschaften für alle Accounts wieder zurückgesetzt.

So kündigt ihr euer Probeabo aber auch ein normales Abo:

Klickt im Switch-Menü auf den Nintendo Switch Online-Knopf

Wählt "Mitgliedschaftsoptionen & Hilfe" aus

Klickt auf "Mitgliedschaftsoption ändern" und der eShop wird geöffnet.

Von dort könnt ihr dann eure Mitgliedschaft kündigen oder ändern.

Was genau ist ein Familienabo? Nintendo bietet die Möglichkeit, für Familien mehrere Konsolen mit einer Mitgliedschaft zu versorgen. Ein Administrator kann bis zu acht Konsolen/Accounts zu einer Familie zusammenfassen und dann das Abo abschließen. Dann können alle Mitglieder das Abo so nutzen, wie sonst auch bei einer einzelnen Mitgliedschaft.

Bezahlmöglichkeiten: Ihr könnt eine Mitgliedschaft mit Kreditkarte, PayPal, eShop-Guthaben und sogar Goldpunkten bezahlen.

Für welche Spiele brauche ich Nintendo Switch Online?

Grundlegend ist Nintendo Switch Online immer nötig, wenn ihr Spiele im Multiplayer spielen wollt. Das betrifft sowohl First- als auch Third Party-Spiele. Allerdings gibt es Ausnahmen, wie bei Free-to-Play-Spielen. Zudem liegt es in der Hand der Entwickler, ob sie den Dienst voraussetzen.

Einige der bekanntesten Spiele, für die ihr Nintendo Switch Online braucht:

Minecraft

Rocket League

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Horizons

Splatoon 2

Arms

Super Mario Party

Mario Tennis Aces

Super Smash Bros. Ultimate

Monster Hunter Rise

Diablo 3: Eternal Collection

FIFA 21

Dark Souls Remastered

Kostenlose Spiele mit Nintendo Switch Online

Tetris 99

Wie spielt sich Tetris 99? Auf den ersten Blick sieht es nach einem ganz normalen Tetris-Spiel aus. Ihr habt euer Feld und müsst die herunterfallenden Blöcke so platzieren, dass die Reihen komplett ausgefüllt sind und sich so auflösen. Die unterschiedlichen Formen der Blöcke sorgen dafür, dass ihr taktisch überlegen müsst, wie ihr sie platziert.

Der große Kniff liegt aber darin, dass ihr nicht alleine spielt. Denn 98 andere Spieler:innen befinden sich mit auf eurem Bildschirm und kämpfen um die Krone. Je mehr Reihen ihr in einer Combo abarbeitet, desto mehr Steine schickt ihr an eure Gegner. Das gleiche kann aber auch euch passieren, weshalb vor allem zum Ende hin Geschwindigkeit nötig ist, um ein Tetris Maximum zu erreichen.

Kostenpflichtige Inhalte: Tetris 99 bietet zudem auch ein paar Offline-Modi. Für 10 Euro könnt ihr lokale Mehrspieler aber auch Singleplayer-Varianten freischalten. Besonders interessant für Tetris-Fans könnte zudem der klassische Marathon-Modus sein, wo ihr ohne Multiplayer-Druck einfach Reihen auflösen müsst, während die Blöcke immer schneller herunterfallen.

Pac-Man 99

Wie spielt sich Pac-Man 99? Grundsätzlich handelt es sich dabei um das klassische Pac-Man-Gameplay. Allerdings werden von euch gefressene Geister zu einem der 98 Kontrahenten geschickt, um diesen das Leben zu erschweren. Dabei könnt ihr auswählen, wen ihr attackieren möchtet. Zudem gibt es noch Power-Ups, die euch einen von vier Vorteilen verschaffen können.

Kostenpflichtige Inhalte: Wollt ihr nur das Battle Royale spielen, dann könnt ihr das komplett kostenlos mit Nintendo Switch Online machen. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere klassischere Modi, könnt gegen Freunde und KI antreten oder unterschiedliche Themes freischalten. Die Vollversion mit Offline-Inhalten kostet 14,99 Euro.

Wo ist Super Mario Bros. 35?

Nintendo hatte im September 2020 einen neuen Bonus für Nintendo Switch Online veröffentlicht. Das Mario-Battle Royale ist im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums der beliebten Jump 'n' Run-Reihe erschienen. Jedoch war Super Mario Bros. 35 als Teil der Feier nur zeitbegrenzt verfügbar. Seit dem 01. April 2021 ist das Spiel nicht mehr verfügbar und es gibt derzeit keine Ankündigungen seitens Nintendo bezüglich einer Rückkehr.

Nintendo Switch Online: Alle NES-Klassiker im Überblick

Nintendo Switch Online bietet seit dem September 2018 kostenlos eine breitgefächerte Auswahl an NES-Klassiker. Die Bibliothek wird weiterhin kontinuierlich erweitert.

Alle aktuell verfügbaren NES-Spiele:

Ballon Fight

Double Dragon

Ghosts'n Goblins

Ice Hockey

Pro Wrestling

Super Mario Bros.

Tennis

Baseball

Dr. Mario

Gradius

The Legend of Zelda

River City Ransom

Super Mario Bros. 3

Yoshi

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Mario Bros.

Soccer

Tecmo Bowl

Ninja JaJaMaru-kun

Fire 'n Ice

Nightshade

S.C.A.T: Special Cybernetic Attack Team

The Immortal

Rygar

Eliminator Boat Duel

Shadow of the Ninja

Crystalis

Journey to Silius

Vice: Project Doom

Kung-Fu Heroes

Donkey Kong 3

Wrecking Crew

City Connection

Double Dragon 2

Volleyball

Clu Clu Land

Donkey Kong Jr.

VS. Excitebike

Punch-Out!! featuring Mr. Dream

Star Soldier

Super Mario Bros. The Lost Levels

Kid Icarus

Startropics

Kirby's Adventure

Super Mario Bros. 2

Blaster Master

Zelda 2: The Adventure of Link

Adventures of Lolo

Ninja Gaiden

Wario's Woods

Metroid

Mighty Bomb Jack

TwinBee

NES Open Tournament Golf

Solomon's Key

Super Dodge Ball

Nintendo Switch Online: Alle SNES-Klassiker im Überblick

Seit dem September 2019 ist es bereits möglich, mit einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft SNES-Spiele zocken zu können. Die Auswahl wird stetig erweitert.

Alle aktuell verfügbaren SNES-Spiele:

Brawl Brothers

Breath of Fire

Breath of Fire 2

Demon's Crest

Doomsday Warrior

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy Kong's Quest

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble

F-Zero

Joe & Mac / Caveman Ninja

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Kirby Super Star

Magical Drop 2

Mario's Super Picross

Natsume Championship Wrestling

Operation Logic Bomb

Panel de Pon

Pilotwings

Pop'n TwinBee

Prehistorik Man

Psycho Dream

Smash Tennis

Spanky's Quest

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Baseball Simulator 1000

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Punch-Out

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Super Valis 4

The Ignition Factor

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Peace Keepers

Tuff E Nuff

Wild Guns

Multiplayer für NES- & SNES-Spiele: Einige der Klassiker werden mit einer Multiplayer-Funktion ausgestattet, die auch online funktioniert. Die Spiele sind kostenlos, solange das Nintendo Switch Online-Abo aktiv ist. Ihr könnt die NES- & SNES-Games maximal 7 Tage offline zocken.

Keine Virtual Console für Nintendo Switch

Gegenüber Kotaku gab Nintendo bekannt, dass es derzeit keine Pläne gibt, den beliebten Virtual Console-Dienst auch auf der Nintendo Switch anzubieten.

Allerdings bezieht sich Nintendo hier ausschließlich nur auf Konzept von Virtual Console, nicht auf das Angebot von Klassiker-Spielen an sich. Das bedeutet also, dass Nintendo einen neuen Weg gefunden hat, beliebte Backlog-Titel anzubieten.

Weitere Klassiker? Nintendo hat sonst seit fast zwei Jahren keine weitere Plattform hinzugefügt. Es bleibt also weiterhin die Frage, ob auch zum Beispiel N64, GameCube oder doch einige Handheld-Klassiker ihren Weg auf die Switch finden werden.

Game Trials: Gratis-Spiele für kurze Zeit

Mit dem sogenannten Game Trials-Feature bekommen Nintendo Switch Online-Abonnenten kostenfreien Zugriff auf aktuelle Nintendo Switch-Spiele. Innerhalb von etwa 7 Tagen können die Spiele heruntergeladen und gratis gespielt werden.

Allerdings gehen sie damit nicht in unseren Besitz über. Im Anschluss an die Trials-Phase müssen wir das Spiel kaufen, um es weiterhin nutzen zu können. Nintendo bietet im gleichen Zeitraum oft aber besondere Rabatte auf Game Trials-Spiele an.

Welche Spiel wurden bisher angeboten?

Mario Tennis Aces

Pokémon Tekken

Disgaea 5

Overwatch

Rune Factory 4 Special

Descenders

ARMS

Es gibt keine regelmäßigen Zeiten, wann Game Trials stattfinden. Nintendo kündigt diese immer sehr kurzfristig über Twitter oder direkt über die Switch-News an. In Japan gibt es deutlich öfters Game Trials auch mit größeren Nintendo-Spielen wie Captain Toad: Treasure Tracker oder Fire Emblem Warriors.

Abomitglieder brauchen nicht mehr um ihre Savegames fürchten, falls die Switch mal kaputt oder verloren geht. Alle Spielstände werden nun automatisch in die Datenwolke geladen und können bei Bedarf als Backup genutzt werden.

Link zum externen Inhalt

Gerade bei umfangreichen Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eine derartige Funktion ein Segen, der davor schützen kann, unzählige Spielstunden zu verlieren.

Automatisch aktiviert: Cloud Saves sind standardmäßig automatisch für alle Spiele aktiviert. Ihr könnt die Funktion aber für jeden einzelnen Titel gesonders festlegen. Manuell lassen sich Cloud Saves auch anlegen und jederzeit herunterladen. Die Cloud Saves werden bis zu 6 Monate nach Aboauslauf gespeichert.

Das große Problem: Nicht alle Nintendo Switch-Spiele unterstützen Cloud Saves. Darunter zählen vor allem auch einige große Spiele, wie Pokémon Schwert & Schild, Diablo 3 oder Animal Crossing: New Horizons. Für letzteres gibt es mittlerweile immerhin die Möglichkeit der spielinternen Inselsicherung:

4 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: So aktiviert ihr die Inselsicherung & schützt euren Spielstand

Es bleibt also immer dabei, dass jeder Entwickler selbst entscheidet, ob nun von der Möglichkeit gebrauch gemacht wird oder eben nicht. Schaut deshalb immer zuvor auf Nintendos Website, ob ein Spiel die Funktion auch wirklich nutzt.

12 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch Online - Darum unterstützt nicht jedes Spiel Cloud-Saves

Die Nintendo Switch Online-App für mobile Geräte

Die Nintendo Switch Online-App für iOS und Android könnt ihr einfach in eurem App-Store eurer Wahl herunterladen. Die App bietet euch spielerweiternde Funktionen abhängig nach Spiel, Voice Chats und die Möglichkeit, eine Lobby zu eröffnen.

Mit dem Start des Aboservice werden nun folgende Titel unterstützt:

Mario Tennis Aces

Arms

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Entertainment System

Splatoon 2

Exklusive Angebote & Rabatte mit Nintendo Switch Online

Ähnlich wie bei Sony und Microsoft wird auch Nintendo besondere eShop-Rabatte für Nintendo Switch Online-Abonnenten ermöglichen.

Exklusive NES-Controller: Zudem sind exklusive Extras geplant. So gibt es zum Start beispielsweise die Möglichkeit, NES-Controller für die Switch zu bestellen. Mehr Infos zum NES-Controller erfahrt ihr hier. Auf der offiziellen Webseite von Nintendo könnt ihr den NES-Controller im Doppelpack erwerben. Der Controller ist öfters ausverkauft, wird aber immer mal wieder nachproduziert.

Exklusive SNES-Controller: Seitdem SNES-Spiele auch verfügbar sind auf der Switch, könnt ihr einen entsprechenden Controller auf der offiziellen Webseite von Nintendo erwerben. Der Controller ist öfters ausverkauft, wird aber immer mal wieder nachproduziert.

Nintendo Switch Game-Coupons: Ein besonderes Angebot für Nintendo Switch Online-Mitglieder ermöglicht es, jedes Spiel digital zum Release etwas günstiger zu erhalten. Denn anstatt ein Spiel einzeln zum Launch für 60 oder 70 Euro digital zu erwerben, könnt ihr zwei dieser Coupons für 100 Euro kaufen. Diese könnt ihr dann bis zu 12 Monate ab Kaufsdatum separat voneinander einsetzen, um erschienene aber auch kommende Spiele im eShop ohne weitere Zuzahlung zu kaufen.

So bezahlt ihr zum Beispiel für The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Smash Bros. Ultimate im eShop regulär 140 Euro. Mit den Game-Coupons könnt ihr hingegen beide Spiele für 100 Euro kaufen und spart so gleich 40 Euro.

Darüber hinaus gibt es besondere Items für Splatoon 2 und Animal Crossing: New Horizons. Es bleibt aber spannend, welche Boni Abomitglieder in Zukunft noch erhalten.

Werdet ihr euch das Nintendo Switch Online-Abo holen?