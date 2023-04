Nintendo Switch Online: Jetzt kostenlos diesen High Speed-Rennspiel-Hit spielen!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr das Rennspiel Fast RMX jetzt kostenlos spielen.

Rennspiel-Fans aufgepasst: Wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr jetzt den futuristischen Arcade-Racer Fast RMX kostenlos spielen. Die Probespiel-Aktion läuft bis zum 3. Mai, bis dahin könnt ihr das gesamte Spiel mit allen Modi und Funktionen ohne irgendwelche Einschränkungen nutzen. Ihr könnt Fast RMX direkt über die Seite des Spiels im Nintendo eShop herunterladen:

Falls ihr nach dem Probespiel-Event noch weiterspielen wollt, könnt ihr das zu einem günstigen Preis tun. Ebenfalls bis zum 3. Mai gibt es im Nintendo eShop nämlich 50 Prozent Rabatt auf Fast RMX, weshalb ihr nur noch 9,99€ zahlt. Dieses Angebot gilt übrigens auch dann, wenn ihr kein Mitglied bei Nintendo Switch Online seid.

Fast RMX: Futuristische High-Speed-Rennen exklusiv für Switch

In Fast RMX rast ihr mit Höchstgeschwindigkeit durch wunderschöne, fremdartige Landschaften.

Hübscher und umfangreicher: Fast RMX ist eine exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichte, verbesserte und stark erweiterte Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Rennspiel-Hits Fast Racing Neo. Neben den 16 Strecken des Originals und den 8 Strecken aus dessen DLCs bekommt ihr noch 12 weitere, völlig neue Kurse geboten. Außerdem wurde die Auflösung erhöht. Und Fast RMX läuft noch immer in flüssigen 60 fps, was bei einem so schnellen Arcade Racer eine wahre Wohltat ist.

Science-Fiction-Fahrzeuge mit wechselnden Farben: In Fast RMX rasen wir mit futuristischen Anti-Schwerkraft-Fahrzeugen durch abwechslungsreiche Landschaften, die aus einem Science-Fiction-Blockbuster stammen könnten. Wie seine Vorgänger aus der Fast-Racing-Reihe setzt auch Fast RMX dabei auf einen besonderen Gameplay-Kniff: Per Knopfdruck wechseln wir zwischen einer orange und einer blau leuchtenden Version unseres Fahrzeugs. Um wahrhaft atemberaubende Geschwindigkeiten zu erreichen, müssen wir so die auf der Strecke verteilten Boost-Zonen in der entsprechenden Farbe erwischen.

Multiplayer gibt es in Fast RMX sowohl online als auch lokal im Splitscreen.

Motivierende Modi & Multiplayer: Im Championship-Modus von Fast RMX setzt ihr euch nacheinander in verschiedenen Geschwindigkeitsklassen gegen eure Kontrahenten durch. Daneben ist der Hero-Modus besonders interessant und motivierend: Hier ist die Energie für den Boost zugleich die Energie für den Schild eures Vehikels. Investiert ihr zu viel davon in die Geschwindigkeit, fliegt euer Fahrzeug bei der nächsten harten Kollision in die Luft und ihr habt das Rennen verloren. Selbstverständlich gibt es auch Multiplayer: Lokal im Splitscreen können bis zu vier, online sogar bis zu acht Spieler*innen gegeneinander antreten.

Was bietet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online bietet euch eine ganze Reihe von Vorteilen.

Neben kostenlosen Probespiel-Events bietet der Abo-Service Nintendo Switch Online natürlich noch zahlreiche weitere Vorteile. Hier nur eine kurze Übersicht über die wichtigsten:

Online-Multiplayer: Für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele braucht ihr Nintendo Switch Online. Wenn ihr also gegen andere Spieler*innen weltweit antreten oder euch gemeinsam mit weit entfernten Freunden auf große Koop-Abenteuer begeben wollt, könnt ihr auf das Abo kaum verzichten. Sonst bleibt ihr zumeist auf den Singleplayer und den lokalen Multiplayer beschränkt.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr viele NES-, SNES- und Game-Boy-Klassiker gratis spielen.

Kostenlose Klassiker: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr sofort und ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf über hundert Klassiker aus der NES- und SNES-Ära sowie auf einige Game-Boy-Hits. Mit dabei sind zum Beispiel Super Mario Bros., The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid und Super Mario Kart. Falls ihr euch das Erweiterungspaket dazu holt, kommen sogar nochmal Dutzende ursprünglich für Nintendo 64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive erschienene Spiele oben drauf.

Die Battle-Royale-Hits Tetris 99 und Pac-Man 99 könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online spielen.

Tetris 99 & Pac-Man 99: Ebenfalls kostenlos gibt es die beiden Multiplayer-Hits Tetris 99 und Pac-Man 99, die ihr exklusiv nur mit Nintendo Switch Online spielen könnt. Es handelt sich dabei um Battle-Royale-Versionen der berühmten Klassiker, in denen 99-Spieler*innen online gegeneinander antreten.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud sichern.

Cloud Storage: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. Dadurch sind sie sicher, ganz egal, was mit eurer Konsole passiert. Ihr könnt jederzeit von einer anderen Switch aus wieder auf sie zugreifen.

Was kostet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online gibt es für 3,99€ im Monat, durch das Jahresabo kommt ihr sogar noch deutlich günstiger weg.

Die Standard-Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online gibt es schon für 3,99€ im Monat. Günstiger kommt ihr allerdings weg, wenn ihr euch gleich 3 Monate für 7,99€ holt. Für das Jahresabo bezahlt ihr sogar nur 19,99€, also gerade mal 1,67€ pro Monat. Ebenfalls ein guter Deal ist die Familienmitgliedschaft, die sich bis zu acht Accounts teilen können und die nur 34,99€ im Jahr kostet.

Falls ihr euch zusätzlich zur Standardmitgliedschaft auch gleich noch das Erweiterungspaket holt, das neben N64- und Mega-Drive-Klassikern auch noch weitere Vorteile wie Erweiterungen für große Switch-Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons beinhaltet, zahlt ihr insgesamt 39,99€ im Jahr für die Einzel- und 69,99€ für die Familien-Mitgliedschaft.