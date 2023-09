Nintendo Switch Online: Diese Retro-Neuzugänge solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Zu Nintendo Switch Online und dem Erweiterungspaket wurden viele weitere Spieleklassiker hinzugefügt, die ihr ohne zusätzliche Kosten spielen könnt.

Einer der größten Vorteile von Nintendo Switch Online sind die Spieleklassiker, die über diesen Service ohne weitere Zusatzkosten spielbar sind. Das gilt jetzt mehr denn je, denn in letzter Zeit sind sowohl zur Spielebibliothek des normalen Abos als auch zu der des Erweiterungspakets nochmal eine ganze Reihe zusätzlicher Titel hinzugekommen.

In diesem Artikel stellen wir euch die wichtigsten Neuzugänge vor. Wer lieber gleich mehr über die Inhalte des Abos erfahren möchte, kann diesem Link folgen:

Excitebike 64

Der Rennspielklassiker Excitebike 64 macht nicht nur spielerisch, sondern auch technisch heute noch eine erstaunlich gute Figur.

Das ursprünglich für N64 erschienene Excitebike 64 ist jetzt Teil des Erweiterungspakets von Nintendo Switch Online. Das 3D-Motocross-Rennspiel ist ein echter Klassiker seines Genres und hält auf Metacritic bis heute einen Wertungsschnitt von stolzen 88 Punkten. Zu seiner Zeit glänzte es durch detaillierte Grafik und bot geschmeidige, lebensecht wirkende Animationen, die sich tatsächlich noch immer sehen lassen können.

Heute ist es aber natürlich in erster Linie die Qualität des Gameplays, die Excitebike 64 weiterhin spielenswert macht. Ihr müsst in den Rennen nicht einfach nur schnell sein, sondern auch bei riskanten Tricks und Stunts, die euch beispielsweise dutzende Meter durch die Luft fliegen lassen, euer Geschick beweisen. Durch den mitgelieferten Streckeneditor könnt ihr eigenhändig für unendlichen Nachschub zusätzlich zu den schon vorhandenen 20 waghalsigen Kursen sorgen.

The Legend of Zelda: Oracle of Ages und Oracle of Seasons

Mit Oracle of Seasons und Oracle of Ages kommen zwei große Zelda-Klassiker auf die Switch.

Oracle of Ages und Oracle of Seasons sind zwei ursprünglich für Game Boy Color erschienene Zelda-Klassiker, die mit ihrem niedlichen Look und der Perspektive von schräg oben stark an The Legend of Zelda: Link’s Awakening erinnern. Auch das Gameplay ist ähnlich und folgt der Zelda-typischen Mixtur aus Erkundung, Kampf und Rätseln, wobei wir in den beiden Oracle-Spielen vergleichsweise viel Zeit mit dem Erforschen komplexer Dungeons verbringen.

Beide Action-Adventures bieten aber natürlich auch spannende Oberwelten, in denen es jede Menge Geheimnisse zu entdecken gibt. In Oracle of Ages befindet ihr euch im Land Labrynna, in dem die Zeit durcheinander geraten ist, weswegen ihr zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her reisen könnt. In Oracle of Seasons seid ihr hingegen im Land Holodrum, in dem die Jahreszeiten verrückt spielen und ihr das Wetter wieder in den Griff bekommen müsst.

Pokémon Trading Card Game

Im Pokémon Trading Card Game liefert ihr euch Taktik-Duelle mit Sammelkarten.

Das Pokémon Trading Card Game stammt vom Game Boy Color und ist anderen Pokémon-Spielen recht ähnlich. Auch hier liefert ihr euch nicht nur rundenbasierte Taktikkämpfe, sondern erkundet auch die Spielwelt und unterhaltet euch mit NPCs. Der Unterschied besteht darin, dass ihr keine richtigen Pokémon einfangt, sondern eben Karten sammelt und in einem möglichst effektiven Deck miteinander kombiniert.

Neben über 200 Karten aus dem realen Pokémon-Sammelkartenspiel gibt es auch einige Karten, die ihr nur in der Videospielumsetzung findet. Neue Karten bekommt ihr in Form von Booster Packs als Belohnung für Siege. Sind euer Deck und eure taktischen Fähigkeiten irgendwann gut genug, könnt ihr gegen die acht Großmeister der verschiedenen Clubs antreten und euch mit diesen ein Duell um ihre legendären Karten liefern.

Pokémon Stadium 2

Pokémon Stadium 2 bietet einen deutlich größeren Umfang als sein Vorgänger.

Pokémon Stadium 2 stammt wie sein Vorgänger, der schon länger im NSO Erweiterungspaket enthalten ist, vom N64 und ist im Gegensatz zu älteren Pokémon-Spielen aufwendig in 3D inszeniert. Die Pokémon Stadium-Spiele konzentrieren sich zudem deutlich stärker auf die Kämpfe als die Spiele der Hauptreihe. Eure Aufgabe ist es, euch in verschiedenen Turnieren zu beweisen. Das Kampfsystem läuft dabei ganz klassisch rundenbasiert ab.

Im Vergleich zu Teil 1 hat Pokémon Stadium 2 einen deutlich größeren Umfang zu bieten. Es enthält alle Pokémon des Vorgängers und zusätzlich die der Editionen Gold und Silber, sodass ihr Zahl insgesamt auf 251 steigt. Außerdem bietet Pokémon Stadium 2 gleich zwölf verschiedene Minispiele, die vor allem zu viert im Multiplayer nach wie vor viel Spaß machen. Zum Beispiel fangt ihr Eier auf, schätzt die Größe von Pokémon-Herden oder findet heraus, wer am besten Holz hacken kann.

Kirby’s Star Stacker

Kirby’s Star Stacker ist ein ursprünglich für Game Boy erschienenes Puzzlespiel, das in der hübscheren SNES-Version in Nintendo Switch Online enthalten ist. Das Gameplay erinnert an Tetris, allerdings fallen hier Sterne sowie Freunde von Kirby vom Himmel. Um die Sterne loszuwerden und zu verhindern, dass sie sich bis zum oberen Bildschirmrand stapeln, müsst ihr es schaffen, sie zwischen zwei identisch aussehenden Freunden zu platzieren.

Wie bei Tetris ist das Prinzip simpel und schnell erlernt, motiviert aber trotzdem für viele Stunden. Im Spielverlauf werden zudem weitere Elemente eingeführt, die für neue Herausforderungen und taktische Möglichkeiten sorgen, wie zum Beispiel Bomben oder besonders schwere Blöcke, für deren Entfernung ihr doppelt so viele Freunde braucht. Außerdem könnt ihr euch neben dem Hauptspiel in zusätzlichen Modi wie Time Attack beweisen.

Fire Emblem

Mit Fire Emblem kommt ein echter Rundentaktik-Klassiker ins Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online, der in anspruchsvollen Kämpfen euer Talent als Kommandant einer kleinen, aber schlagkräftigen Truppe testet. Genau genommen handelt es sich bei dem 2003 für Game Boy Advance erschienenen Spiel um Fire Emblem: The Blazing Blade. Da dieses aber der allererste in Europa erschienene Teil der Reihe ist, wird es hierzulande meist schlicht als Fire Emblem bezeichnet.

Die Handlung von Fire Emblem ist ähnlich komplex wie das Gameplay. Sie folgt drei Hauptfiguren in zwei verschiedenen Handlungssträngen und dreht sich um das Ziel, das Tor zur Welt der Drachen geschlossen zu halten und so die Heimat zu retten. Eine der Hauptfiguren, nämlich die mit Schwert und Bogen vertraute Lyn, taucht übrigens auch im Anfang des Jahres erschienenen Fire Emblem Engage wieder auf und unterstützt euch dort im Kampf.

Super Mario Advance, Advance 2 und Advance 3

Bei der Super Mario Advance-Reihe handelt es sich um überarbeitete Neuauflagen älterer Mario-Spiele.

Mit den ersten drei Teilen von Super Mario Advance wurden dem Erweiterungspaket gleich drei Jump&Run-Klassiker hinzugefügt. Teil 4 war sogar schon vorher Teil des Abos. Bei der Reihe handelt es sich nicht um völlig neue Mario-Spiele, sondern um für den Game Boy Advance überarbeitete Neuauflagen älterer Spiele, nämlich um Super Mario Bros. 2, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island und Super Mario Bros. 3.

Die neuen Versionen bieten im Vergleich zu den Originalen nicht einfach nur technische Änderungen, sondern auch neue Inhalte. So enthält Super Mario Advance beispielsweise neue Gegner und Items sowie ein zusätzliches Minispiel, während ihr in Super Mario Advance 2 nun auch Luigi spielen könnt. Super Mario Advance 3 bietet sogar einen neuen Level, den man aber nur freischaltet, wenn man zuvor alle versteckten Gegenstände sammelt.

Quest for Camelot

Im Action-Rollenspiel Quest for Camelot macht ihr euch auf zu einer epischen Reise, um Excalibur zurückzuholen.

Quest for Camelot, das auf dem gleichnamigen Zeichentrickfilm basiert, erschien 1998 für Game Boy Color. In dem Action-Rollenspiel ziehen wir in den Kampf gegen den Schurken Sir Ruber, der Excalibur gestohlen hat und nun Camelot bedroht. Wir spielen die junge Kayley, deren Vater Jahre zuvor von Sir Ruber ermordet wurde und die nun nicht nur das Königreich retten, sondern auch Gerechtigkeit für ihren Vater einfordern will.

Aus der Top-Down-Perspektive steuern wir Kayley durch neun Welten mit insgesamt über 60 Regionen, die uns in die verschiedensten Landschaften von Bergen über Wälder bis hin zu finsteren Höhlen führen. Hier bekämpfen wir Feinde und Monster mithilfe von Spezialattacken, lösen Rätsel und entschärfen Fallen. Wie es sich für ein Rollenspiel gehört, besuchen wir natürlich auch verschiedene Dörfer, lernen die Bewohner kennen und erledigen Quests.

Was bietet Nintendo Switch Online sonst noch?

Nintendo Switch Online bietet neben Spieleklassikern noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile.

Neben den vorgestellten Spielen bietet Nintendo Switch Online natürlich noch eine Menge weiterer Vorteile. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten, die schon im normalen Abo ohne Erweiterungspaket enthalten sind:

Online-Multiplayer: Eines der wichtigsten Features von Nintendo Switch Online ist der Online-Multiplayer. Ohne das Abo bleibt ihr nämlich bei den meisten Spielen auf den Singleplayer und den lokalen Multiplayer beschränkt.

Kostenlose Spieleklassiker vom NES, SNES & Game Boy: Mit dem normalen Abo von Nintendo Switch Online könnt ihr sofort und ohne zusätzliche Kosten eine riesige Auswahl an ursprünglich für NES, SNES und GameBoy erschienenen Klassikern spielen. Neben den oben erwähnten Neuzugängen sind zum Beispiel Donkey Kong, Super Mario World und The Legend of Zelda: Link’s Awakening mit dabei.

In F-Zero 99 treten 99 Spieler*innen online in futuristischen Pixel-Rennwagen gegeneinander an.

Tetris 99, Pac-Man 99 & F-Zero 99: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr drei Battle-Royale-Varianten berühmter Klassiker spielen: In Pac-Man 99, Tetris 99 und dem gerade erst neu hinzugefügten F-Zero 99 treten 99 Spieler*innen online gegeneinander an. F-Zero 99 bietet euch blitzschnelle Rennen mit futuristischen Fahrzeugen im schicken Retro-Pixelstil. Alle drei Spiele stehen euch mit dem Abo ohne Zusatzkosten zur Verfügung.

Mit den Nintendo Switch Game-Coupons könnt ihr beim Spielekauf Geld sparen.

Exklusive Angebote: Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugriff auf exklusive Angebote und Belohnungen. Wenn ihr euch beispielsweise für 99€ zwei Game-Coupons kauft, könnt ihr diese für zwei große Switch-Titel einlösen und so bis zu 40€ sparen. Es gibt auch Hardware, die ihr nur mit Nintendo Switch Online kaufen könnt, wie beispielsweise den Retro-N64-Controller.

Smartphone-App: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr die Smartphone-App benutzen, die euch zusätzliche Features für bestimmte Spiele wie beispielsweise Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate und Splatoon 3 verwenden lässt. Über die Smartphone-App könnt ihr zudem den Voice Chat vieler Spiele nutzen.

Was auch immer ihr mit eurer Switch anstellt, durch die Cloud sind eure Spielstände sicher.

Cloud Storage: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. Auf diese Weise sind sie sicher und ihr könnt euer Spiel jederzeit auch von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen, wenn ihr euch in euren Account einloggt.

Was bietet das Erweiterungspaket?

1:06 Mario Kart 8 Deluxe - Die finale Welle des Streckenpass im Trailer

Falls ihr etwas mehr für das Erweiterungspaket bezahlt, bekommt ihr zusätzlich zu den schon im normalen Abo enthaltenen Klassikern auch noch zahlreiche Spiele, die vom N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance stammen. In der Auswahl finden sich beispielsweise Titel wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2 und Metroid Fusion.

Außerdem sind Erweiterungen für ein paar der größten Switch-Hits im Erweiterungspaket enthalten. Mit dabei sind etwa der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe und die Erweiterung Happy Home Paradise für Animal Crossing: New Horizons. Mehr über das Erweiterungspaket könnt ihr hier erfahren:

Was kostet Nintendo Switch Online?

Das normale Abo bei Nintendo Switch Online könnt ihr schon für 3,99€ im Monat oder für nur 19,99€ im Jahr bekommen. Mit der Familienmitgliedschaft könnt ihr besonders viel sparen, denn diese können sich für 34,99€ im Jahr bis zu acht Accounts miteinander teilen. Für Nintendo Switch Online inklusive Erweiterungspaket bezahlt ihr insgesamt 39,99€ im Jahr oder 69,99€ mit dem Familienabo. Mehr Infos zu den Abo-Optionen bekommt ihr hier: