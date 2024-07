Wie die Switch, aber mit Power! Jetzt den besten Gaming-Handheld günstig im Angebot schnappen

Der Lenovo Legion Go ist der Nintendo Switch, dem Steam Deck und sogar dem Asus ROG Ally in vielerlei Hinsicht überlegen. Jetzt könnt ihr ihn günstig abstauben.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade 15 Prozent Extra-Rabatt auf zahlreiche Technik-Produkte bekommen, wenn ihr euch kostenlos bei myMediaMarkt anmeldet. Das führt vor allem bei ohnehin schon reduzierten Artikeln zu echten Schnäppchenpreisen.

Zu diesen gehört beispielsweise der kraftvolle Gaming-Handheld Lenovo Legion Go, der vieles besser macht als die Nintendo Switch und das Steam Deck. Diesen bekommt ihr bei MediaMarkt gerade ohnehin schon 100€ günstiger im Vergleich zum UVP, durch die aktuelle Aktion kommen noch rund 105€ zusätzlicher Preisnachlass obendrauf:

Die MediaMarkt-Aktion läuft nur noch bis Montag, euch bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit.

Was macht den Lenovo Legion Go zum derzeit besten Gaming-Handheld?

Das mit 8,8 Zoll vergleichsweise große und mit 1600p sehr hoch aufgelöste Display des Lenovo Legion Go gehört zu seinen größten Vorzügen gegenüber anderen Gaming-Handhelds.

Auch wenn er in erster Linie fürs Gaming gemacht ist, ist der Lenovo Legion Go im Grunde schlicht ein sehr kompakter Windows-PC, mit dem ihr so ziemlich alles machen könnt, was ein normaler PC kann, vom Filmeschauen übers Musikhören bis zum Arbeiten. Damit ist er weit vielseitiger als die Switch. Mit dem Steam Deck ist zwar auch vieles möglich, aber durch das eingeschränkte SteamOS deutlich komplizierter.

Da ihr mit dem Lenovo Legion Go alle mit Windows kompatiblen Spieleplattformen nutzen könnt, steht euch zudem eine riesige Auswahl an Spielen offen. Ihr könnt einfach auf eure Spiele bei Steam, Epic oder GOG zugreifen und müsst anders als bei der Switch (die aber natürlich durch ihre Exklusivtitel punktet) nicht von vorn eine Spielebibliothek aufbauen. Auch den Xbox Game Pass für PC könnt ihr problemlos nutzen.

Wie bei der Nintendo Switch könnt ihr auch beim Lenovo Legion Go die Controller ablösen, um ihn im Tabletop-Modus zu verwenden.

Zudem ist die Gaming-Performance hervorragend: Mit dem AMD Z1 Extreme Chipsatz des Lenovo Legion Go, der Taktraten von bis zu 5,1 GHz bietet, können Steam Deck und Nintendo Switch nicht mal ansatzweise mithalten. Dadurch könnt ihr mit bis zu 2560 x 1600 Pixeln bei 144Hz spielen, während das Steam Deck höchstens auf 1280 x 800 Pixel bei 60 bis 90Hz und die Switch im Handheld-Modus auf 1280 x 720 bei 60Hz kommt.

Wenn es um die Technik geht, ist der einzige ernstzunehmende Konkurrent der Asus Rog Ally. Dieser verwendet in seiner teureren Version den gleichen Prozessor wie der Lenovo Legion Go und kann dadurch bei der Gaming-Leistung mithalten. Allerdings hat der Lenovo-Handheld einige Vorteile wie das größere (8,8 im Vergleich zu 7 Zoll) und höher aufgelöste Display sowie die Möglichkeit, die Controller wie bei der Switch für den Tabletop-Modus abzukoppeln.

Natürlich hat auch der Asus ROG Ally seine Vorteile. So ist er kleiner und leichter als der Lenovo Legion Go, was beim Spielen unterwegs nützlich ist, und er verfügt über die besseren Lautsprecher. Solange der Asus ROG Ally nicht deutlich günstiger ist (aktueller Preis bei MediaMarkt: 579€) würden wir euch trotzdem zum Lenovo Legion Go raten, den ihr noch bis Montag für 594,15€ (UVP: 799€) abstauben könnt:

