Neues Mario-Spiel + Switch Pro Controller im Angebot: Schnappt euch Paper Mario im günstigen Bundle!

Das brandneue Paper Mario könnt ihr jetzt zusammen mit dem Nintendo Switch Pro Controller günstig abstauben.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade ein günstiges Bundle für Switch sichern: Den Nintendo Switch Pro Controller gibt es zusammen mit dem erst am 23. Mai erscheinenden Rollenspiel Paper Mario: Die Legende vom Äonentor im Angebot. Ihr findet das Bundle, wenn ihr diesem Link folgt und dann etwas nach unten scrollt:

Für Spiel und Controller zusammen zahlt ihr aktuell nur noch 89,99€. Bedenkt man, dass der Switch Pro Controller sehr preisstabil ist und die UVP des neuen Paper Mario bei 59,99€ liegt, ist das ein guter Preis. Allerdings könnt ihr das Mario-Spiel gerade auch einzeln 10€ günstiger bekommen.

Was bietet der Nintendo Switch Pro Controller?

Der Nintendo Switch Pro Controller ist noch immer die besten Wahl, auch wenn es günstigere Switch-Controller gibt.

Obwohl es unter den Switch-Controllern eine Menge Konkurrenz gibt, ist das Original von Nintendo noch immer die erste Wahl für alle, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen wollen. Hier bekommt ihr zudem die kompletten Switch-Features von der Bewegungssteuerung über HD Rumble bis hin zu NFC fürs Einlesen vom Amiibos.

Bei den meisten Switch-Controllern von Drittherstellern fehlen eines oder mehrere dieser Features. Außerdem sind sie dem Nintendo Switch Pro Controller bei der Akkulaufzeit in der Regel weit unterlegen, denn Nintendos Gamepad hält stolze 40 Stunden durch.

5:18 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Das erwartet euch im Switch-Remake des Gamecube-Spiels

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Nintendo Switch ist eine aufwendige Neuauflage des ursprünglich 2004 erschienenen zweiten Teils der Paper Mario-Reihe. Die Grafik wurde auf den aktuellen Stand gebracht, das Remake sieht mindestens so hübsch aus wie das direkt für Switch erschienenen Paper Mario: The Origami King.

Der niedliche Look im Stil von Papierfigürchen bleibt natürlich erhalten und auch am Gameplay ändert sich nicht viel. Es handelt sich um ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in denen Mario stets mit einem von neun verschiedenen Begleitern antritt. Durch gutes Timing könnt ihr dabei den Schaden eurer Attacken verstärken oder die Angriffe eurer Gegner schwächen.

Außerdem erkundet ihr eine Spielwelt voller Rätsel, die ihr mithilfe von Paper Marios speziellen Papierfähigkeiten lösen. Die Geschichte dreht sich um die Ruinen einer vor langer Zeit zerstörten Stadt und um Prinzessin Peach, die dort auf der Suche nach einem Schatz verschwunden sein soll.

Ihr wollt noch mehr günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden und auch keine Neuerscheinungen mehr verpassen? Dann solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: