Nintendo Switch: Produktion der Konsole läuft bald wieder regulär

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte Nintendo nicht in den vergangenen Monaten so viele Switch-Konsolen herstellen, wie gewünscht. Die Nachfrage war sehr groß. Kein Wunder, wollten sich und die wenigen verfügbaren Exemplare gingen teilweise zu Mondpreisen über die Ladentheke.

Das ändert sich aber in der nächsten Zeit. Wie ein Sprecher von Nintendo bekannt gab (via Career Connection), kehrt das die Produktion der Nintendo Switch wieder zur Normalität zurück. Das heißt, es werden wieder genügend Geräte produziert.

Allerdings ist nicht bekannt, wann diese dann auch den Handel erreichen. Das heißt, eine gewisse Zeit lang müssen wir noch mit der aktuellen Situation leben, in der es schwer ist, an eine der Konsolen zu kommen. Doch zumindest wissen wir jetzt, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis wir die Switch wieder ganz normal im Handel finden.

Bald bessert sich die Lage

Der Sprecher von Nintendo äußerte sich zudem dazu, dass einige der wenigen verfügbaren Geräte zu horrenden Preisen angeboten werden. Er hofft, dass sich dies nun in Kürze wieder ändert. Auf einigen Märkten ist dies schon geschehen und die Preise pendeln sich langsam wieder bei dem ein, was die Switch regulär kosten darf.

Es ist also ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Wer bisher mit dem Kauf einer Nintendo Switch gewartet hat, weil die Preise coronabedingt so hoch waren, der muss sich nur noch eine kleine Weile länger gedulden. Dann sollte es wieder überall genug Konsolen zu den regulären Preisen geben.

Was sind die besten Spiele für Switch?

Freut ihr euch, dass es die Nintendo Switch bald wieder regulär zu kaufen gibt? Habt ihr bisher mit dem Kauf gewartet, weil die Konsole coronabedingt so teuer war?