Die 40 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten

Ihr seid auf der Suche nach den besten Spielen für die Nintendo Switch? Dann haben wir was für euch. In unserer Liste findet ihr in aufsteigender Reihenfolge die 40 besten Games für die Hybridkonsole. Für unser Ranking haben wir alle Spiele berücksichtigt, die seit Release der Switch im März 2017 veröffentlicht wurden.

Wie bei jeder Topliste gilt natürlich, dass solch ein Ranking nicht in Stein gemeißelt ist und selbstverständlich die persönlichen Präferenzen der Redaktion mit eingeflossen sind. Seid ihr anderer Meinung, dann schreibt uns doch einfach eure Topspiele für die Switch in die Kommentare.

Direkt zu den Plätzen:

Disclaimer: Unser Ranking basiert nicht auf Grundlage der GamePro-Testwertungen, sondern wurde nach Absprache mit dem gesamten Team erstellt. Auch Verkaufszahlen hatten keinen Einfluss auf die Platzierung.

Platz 40: The Last Campfire

Genre: Adventure

Adventure regulärer Preis: 15 Euro

15 Euro USK: ab 0 Jahren

ab 0 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: In The Last Campfire schlüpft ihr in die Rolle von Charakter Glut, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und seiner Heimat in Zelda-Manier gefährliche Ruinen erkundet und dabei kleine Rätsel löst und Platformer-Passagen überwindet.

Das ist das Besondere: Das recht kurze Projekt der No Man's Sky-Entwickler Hello Games kommt mit einer besonderen melancholischen Atmosphäre daher, wirkt von der ersten Sekunde an mysteriös und geheimnisvoll.

Platz 39: 51 Worldwide Games

Genre: Brettspiele, Party

Brettspiele, Party regulärer Preis: 40 Euro

40 Euro USK: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Singleplayer, Multiplayer (bis zu 4 Spieler)

Darum geht's: Wie es der Name bereits verrät, spielt ihr hier nicht nur ein Spiel, sondern gleich 51 bekannte Geschicklichkeitsspiele.

Das ist das Besondere: In der Spielesammlung befinden sich neben klassischen Brett- und Kartenspielen wie Mensch ärgere dich nicht, Kniffel oder Backgammon auch eine Reihe an Sportarten wie Billard, Minigolf oder Bowling. Gespielt wird dabei entweder alleine gegen die KI oder im Mehrspieler mit oder gegen Freunde.

Platz 38: Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Genre: Jump 'n Run

Jump 'n Run regulärer Preis: 30 Euro

30 Euro USK: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Singleplayer, Koop (bis zu 2 Spieler)

Darum geht's: Mit Rehydrated hat es das Remake des beliebten Schwammkopf-Jump 'n Runs der PS2-Ära auf die Switch geschafft. Dabei übernehmt ihr die Rolle von Spongebob, Seestern Patrick und Eichhörnchen Sandy, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und hüpft durch 13 kunterbunte Level der Unterwasserwelt rund um Bikini Bottom.

Das ist das Besondere: Entwickler Purple Lamp Studios hat zwar die Optik des Klassikers zeitgemäß angepasst, das beliebte Hüpfspiel aber sonst größtenteils unangetastet gelassen. Neben den deutschen Original-Sprechern und kleineren Komfort-Verbesserungen hat es auch ein kooperativer Multiplayer-Modus ins Spiel geschafft

Platz 37: Ring Fit Adventure

Genre: Fitness

Fitness regulärer Preis: 80 Euro

80 Euro USK: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: Ring Fit Adventure ist der geistige Wii Fit-Nachfolger, bei dem jedoch das Balance Board gegen einen elastischen Ring ausgetauscht wurde. Diesen drückt ihr zusammen oder dehnt ihn, um verschiedene Muskelpartien anzusprechen.

Das ist das Besondere: Das Fitnessspiel lässt euch die Wahl zwischen einem Story-Modus und eurem eigenen individuellen Trainingsprogramm. So könnt ihr unterschiedliche Muskelpartien von den Beinen über den Bauch bis zu den Armen entweder tagtäglich in einer Art Rollenspiel-Modus trainieren, oder ihr stellt euch euer eigenes Workout zusammen.

Platz 36: Two Point Hospital

Genre: Simulation

Simulation regulärer Preis: 40 Euro

40 Euro USK: ab 0 Jahren

ab 0 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: Two Point Hospital ist der geistige Nachfolger der beliebten Theme Hospital-Spiele von Entwickler Bullfrog. Wie bereits im Original verwalten wir ein Krankenhaus, errichten dabei Diagnose- und Behandlungsräume, stellen Ärzte und Hausmeister ein und sorgen dafür, dass die Kasse klingelt.

Das ist das Besondere: Die comichafte Wirtschaftssimulation nimmt sich dabei alles andere als ernst und kommt mit verrückten Krankheiten und absurden Behandlungsmethoden daher, die den Management-Alltag humorvoll auflockern.