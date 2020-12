Am 11. Dezember 2020 erscheint ein neues Bundle der Nintendo Switch, das ihr schon jetzt vorbestellen könnt: Das Nintendo Switch Ring Fit Adventure-Set. Dieses Paket gibt es zum Preis von 389 Euro. Darin enthalten ist die Nintendo Switch Neon-Blau / Neon-Rot und das Spiel Ring Fit Adventure inklusive Ring-Con und Beingurt.

Nintendo Switch Fitness-Bundle vorbestellen

Fit ins neue Jahr: Mit dem Bundle erhaltet ihr also alles, was ihr braucht, um euch rund um Weihnachten und Neujahr fit zu halten. Bis in den August 2020 waren sowohl die Nintendo Switch, als auch Ring Fit Adventure größtenteils ausverkauft.



Mit diesem Fitness-Bundle könnt ihr nun also beides in einem Paket kaufen. Bei der Switch handelt es sich natürlich um die neue Edition, die gegenüber der originalen eine verbesserte Akkulaufzeit und ein besseres Display bietet.

Das Ring Fit Adventure auch absolut etwas für Fitness-Einsteiger ist, hat Ann-Kathrin Kuhls in einem Selbsttest festgestellt. Dabei kam sie zum Fazit, dass Ring Fit Adventure eine wunderbare Alternative zum Fitnessstudio ist.

