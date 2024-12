Switch-Rollenspiel im Angebot: Diese Pokémon-Alternative lässt euch den Bösen spielen und eure eigene Monsterarmee züchten!

Wer Pokémon mag, aber gerne düstere Helden spielt, sollte dieses Switch-Rollenspiel nicht verpassen, erst recht nicht zum aktuellen Sparpreis.

Hat euch das letzte Pokémon nicht überzeugt oder ist euch die Wartezeit bis zum Release von Pokémon-Legenden: Z-A zu lang? Glücklicherweise gibt es genügend Alternativen, die auch eigene Ideen mitbringen und sogar einiges besser machen. Gerade könnt ihr zum Beispiel ein Switch-Spiel, das bei der Story klar die Nase vorn hat und zudem eine kreative Monsterzuchtmechanik liefert, zum Top-Preis im Angebot abstauben:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Ihr müsst also damit rechnen, dass der Preis bald wieder steigen könnte.

Switch-Rollenspiel: Züchtet als Verfluchter eure eigene Monsterarmee!

Es geht hier um Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz, den jüngsten Teil der inzwischen schon seit über 25 Jahren existierenden Spin-off-Reihe zur berühmten JRPG-Serie. Anders als in der Hauptreihe tötet ihr hier die Monster nicht, sondern sammelt sie, um sie anschließend in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten zu lassen, ganz wie in Pokémon.

In der Story von „Der dunkle Prinz“ hat das einen besonderen Grund: Ein Fluch verbietet es dem Protagonisten Psaro nämlich, Monstern etwas anzutun. Also baut er sich nun stattdessen seine eigene Monsterarmee auf. Bei Psaro handelt es sich übrigens um den Antagonisten von Dragon Quest IV. Ihr spielt hier also die Vorgeschichte des Rollenspiel-Klassikers, aber auf der Seite des vermeintlich Bösen.

Der Protagonist von Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (links) kann durch einen Fluch Monstern kein Leid mehr hinzufügen. Eine Monsterarmee zu sammeln und für sich kämpfen zu lassen, ist hingegen kein Problem.

Eine der Besonderheiten von Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz ist, dass ihr Monster nicht nur sammeln, sondern sie auch miteinander kreuzen könnt, um so ihre besten Eigenschaften zu vereinen. Dazu müsst ihr aber erst mal das Reich Nadiria mit seinen mysteriösen Ruinen und seltsamen Bauwerken wie riesigen Gebäuden in Gestalt von Torten erforschen, um die mächtigsten Monstern zu finden und so das beste Zuchtmaterial zu haben.

Zwar bietet Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz keine zusammenhängende Open World, die Welt ist jedoch in sehr weite, offene Gebiete unterteilt, die jede Menge Raum zum freien Erforschen bieten. Dabei kommt auch die optische Abwechslung nicht zu kurz. Von grünen, idyllischen Wiesen über brodelnde Lavaströme bis zur schroffen Fels- und Eislandschaft ist so ziemlich alles dabei. Die Landschaften verändern sich sogar mit den Jahreszeiten.

Wer also Lust auf ein Rollenspiel im Stil von Pokémon hat, aber mit einer reichhaltigen Spielwelt und kreativer Freiheit bei der Monsterzucht, wird hier gut bedient. Das gilt desto mehr, als ihr für den aktuellen Angebotspreis von 19,99€ eine stattliche Spielzeit von etwa 40 bis 50 Stunden geboten bekommt.