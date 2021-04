Die SanDisk Extreme mit 400 GB bekommt ihr sowohl bei Saturn als auch bei Amazon gerade für 48 Euro im Angebot. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den günstigsten Preis aller Zeiten. Nach Angaben von Idealo war die MicroSD-Speicherkarte bisher noch nie für weniger als 54,99 Euro zu bekommen. Der Versand ist bei beiden Händlern kostenlos. Die Angebote findet ihr hier:

SanDisk Extreme MicroSD-Speicherkarte 400 GB für 48 Euro bei Amazon

SanDisk Extreme MicroSD-Speicherkarte 400 GB für 48 Euro bei Saturn

Was bietet die SanDisk Extreme?

Bei der angebotenen SanDisk Extreme mit 400 GB handelt es sich um eine MicroSDXC-Speicherkarte der Speed Class 30 und der UHS Speed Class U3, mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 160 MB/s. Die Nintendo Switch ist schon mit deutlich weniger zufrieden. Sie benötigt lediglich eine Karte der Speed Class 10 und der UHS Speed Class U1 mit einer Lesegeschwindigkeit von wenigstens 60 MB/s.

Tatsächlich fällt der Vorteil der SanDisk Extreme gegenüber der langsameren SanDisk Ultra bei Verwendung in der Nintendo Switch nicht allzu groß aus. Die Lesegeschwindigkeit von 160 MB/s kann dort ohnehin nicht ausgenutzt werden, ihr werdet also höchstens einen kleinen Unterschied merken. Dass zudem die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Extreme viel höher ist, ist auf der Switch ebenfalls eher zweitrangig. Die Schreibgeschwindigkeit ist vor allem für Videoaufnahmen wichtig.

Das derzeitige Angebot ist jedoch so günstig, dass es sich kaum noch lohnt, zur langsameren Karte zu greifen. Die SanDisk Ultra und SanDisk Ultra Plus mit 400 GB gibt es bei Saturn derzeit ebenfalls im Sonderangebot, die Preise sind mit 44 Euro bzw. 45,99 Euro aber nicht viel niedriger. Falls ihr allerdings noch ein bisschen mehr Speicher wollt, gibt es in den Osterangeboten bei Saturn gerade noch einen anderen interessanten Deal: Die SanDisk Ultra mit 512 GB und einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s bekommt ihr dort für 55,99 Euro.

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte 512 GB für 55,99€ bei Saturn