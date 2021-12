Bei Saturn gibt es gerade die gut für die Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus mit 400 GB günstig im Angebot: Statt 49,99 Euro zahlt ihr nur noch 33 Euro. Günstiger gab es die Speicherkarte laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Hier kommt ihr zum Deal:

Der Versand ist kostenlos. Saturn macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Übrigens ist Amazon inzwischen zumindest insofern mit dem Deal von Saturn mitgezogen, als es dort nun die normale und etwas langsamere SanDisk Ultra A1 mit 400 GB ebenfalls zum Preis von 33 Euro gibt. Auch für diese Karte ist das ein günstiger Preis. Sofern ihr aber keine tiefe Abneigung gegen Saturn verspürt, gibt es keinen Grund, sich für dieses Modell zu entscheiden.

Was taugt die SanDisk Ultra Plus für die Nintendo Switch?

Die SanDisk Ultra Plus ist eine etwas schnellere Version der normalen SanDisk Ultra und bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s und ist damit bestens für Nintendo Switch geeignet. Die Switch benötigt eine MicroSD-Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber mit mehr als 80 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra Plus ist hingegen eher mäßig. Beim Einsatz in der Nintendo Switch macht das kaum einen Unterschied, aber zum Aufzeichnen von 4K-Videos taugt die Speicherkarte beispielsweise nicht.

Mit dem Speicherplatz dürftet ihr auf der Switch eine Weile auskommen. Da selbst größere Switch-Titel in der Regel nicht allzu viel Platz brauchen, reichen 400 GB für eine ganze Menge Spiele. Selbst ein großer Open-World-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild benötigt lediglich rund 15 GB, bei kleineren Indie-Spielen sind es oft nur einige hundert MB.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

