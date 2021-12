Nur noch bis morgen laufen bei MediaMarkt und Saturn die Angebote aus den Weihnachtsprospekten, in denen es unter anderem 4K-Fernseher, Laptops und Smartphones günstiger gibt. Auch der Gaming-Bereich wird bedient, unter anderem durch verschiedene Bundles mit der Nintendo Switch, dem Sony DualSense PS5-Controller und dem Sony Pulse 3D PS5-Headset. Die MediaMarkt-Aktion endet bereits morgen um 14 Uhr, bei Saturn gelten die Angebote noch bis 20 Uhr.

Switch-Speicherkarten von 128 bis 400 GB

Neben all den anderen Angeboten gibt es auch günstige MicroSD-Speicherkarten für die Nintendo Switch. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SanDisk Ultra Plus mit 256 GB Speicherplatz, die ihr bei MediaMarkt schon für 22 Euro bekommt. Wenn ihr nicht so viel Platz braucht und ihr es noch etwas günstiger haben wollt, könnt ihr euch stattdessen bei Saturn die weiße Version der SanDisk Ultra mit 128 GB für 12 Euro holen. Geliefert wird in beiden Fällen versandkostenfrei.

Alternativ könnt ihr auch die speziell für die Nintendo Switch gedachten Speicherkarten von SanDisk im Angebot bekommen. Hier zahlt ihr allerdings etwas mehr pro GB: Bei MediaMarkt gibt es 400 GB für 49 Euro, bei Saturn 128 GB für 17 Euro. Außerdem kommen in diesen beiden Fällen noch Versandkosten von 2,99 Euro hinzu, sofern ihr die Karte nicht selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholt.

Laut Vergleichsplattformen gibt es übrigens keine der vier Karten derzeit irgendwo anders so günstig wie bei MediaMarkt und Saturn.

Wie gut sind die Karten für Nintendo Switch geeignet?

Die Nintendo Switch benötigt eine MicroSD-Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60, besser aber von über 80 MB/s. Diese Anforderung erfüllen alle der genannten Karten problemlos. Die günstige weiße SanDisk Ultra bietet eine Lesegeschwindigkeit von maximal 100 MB/s. Die SanDisk Ultra Plus, die ihr bei MediaMarkt bekommt, liegt sogar bei maximal 130 MB/s.

Die speziellen Switch-Speicherkarte von SanDisk bieten demgegenüber mit maximal 100 MB/s Lesegeschwindigkeit trotz ihres höheren Preises keinen Vorteil. Sie haben allerdings eine weit höhere Schreibgeschwindigkeit als die SanDisk Ultra und die SanDisk Ultra Plus, wodurch sie prinzipiell sogar zum Aufnehmen von 4K-Videos taugen. Beim Einsatz in der Switch macht die Schreibgeschwindigkeit jedoch kaum einen Unterschied, weshalb ihr den höheren Preis vor allem fürs Nintendo-Branding bezahlt.