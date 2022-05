Spiele für Nintendo Switch bekommt man selten wirklich günstig. Das gilt vor allem dann, wenn es sich um Exklusivtitel oder First-Party-Spiele handelt. Sucht man lange genug, kann man aber doch immer mal wieder das eine oder andere gute Angebot finden. So stößt man beispielsweise bei Amazon gerade auf ein paar zumindest vergleichsweise günstige exklusive Switch-Spiele, sofern man sich tief genug durchs Sortiment wühlt. Hier eine kleine Auswahl:

Fire Emblem Warriors ist auch deshalb interessant, weil am 24. Juni bereits der Nachfolger Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint. Bei Xenoblade Chronicles steht Ende Juli sogar schon der dritte Teil an. Es lohnt sich aber trotzdem, den hervorragenden ersten Teil noch nachzuholen. Die Angebote sind nicht Teil einer Aktion und haben kein offizielles Ablaufdatum, die Preise können sich also jederzeit wieder ändern. Mehr Switch-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda im Angebot

Neben den Switch-Spielen gibt es bei Amazon gerade auch die Retrokonsole Nintendo Game & Watch in der Zelda-Version günstiger, und zwar für 34,99 Euro. Diese orientiert sich am Design von Nintendos allererstem, ab 1980 in verschiedenen Varianten erschienenem Handheld.

Die Neuauflage verfügt allerdings über ein Farbdisplay und enthält mit The Legend of Zelda sowie den Nachfolgern The Adventure of Link und Link’s Awakening drei vorinstallierte Klassiker, die nie auf dem ursprünglichen Game & Watch erschienen sind. Als Bonus gibt es aber auch noch das tatsächlich 1980 auf Nintendo Game & Watch erschienene Vermin obendrauf.