Switch-Spiele ab 0,99€: Jetzt hunderte neue Top-Angebote im Nintendo eShop schnappen!

Im Nintendo eShop findet ihr wieder hunderte tolle Angebote für Switch. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht.

Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder einmal eine Menge Switch-Spiele günstig im Angebot. Mit dabei sind ein großer Mario-Titel und eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, aber auch viele kleinere Geheimtipps. In diesem Artikel haben wir euch zehn der spannendsten Schnäppchen herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

6:01 Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Test-Video zum Switch-exklusiven Taktik-Rollenspiel

Angebot gültig bis: 29. Mai

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle tun sich Mario und seine Freunde mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft zusammen. Kern des Spiels sind die anspruchsvollen Rundentaktikkämpfe im Stile eines XCOM. Hier müsst ihr die individuellen Spezialfähigkeiten eurer Gruppenmitglieder klug einsetzen und miteinander kombinieren sowie die Deckungsmöglichkeiten ausnutzen, um siegreich zu sein.

Außerhalb der Kämpfe erkundet ihr mit eurer Heldengruppe eine knallbunte Spielwelt mit vier abwechslungsreichen Regionen, in der es jede Menge Geheimnisse und Schätze zu entdecken gibt und eine Menge kniffliger Rätsel auf euch warten. Eure Aufgabe ist es, das von einem seltsamen Wirbelwind verwüstete Pilzkönigreich zu retten. Auf eurer Reise werden euch viel schräger Humor und Anspielungen auf frühere Mario-Spiele geboten.

Minecraft

1:49 Minecraft: Trailer zum Klötzchen-Sandbox-Spiel

Angebot gültig bis: 5. Juni

Mit Minecraft könnt ihr euch jetzt einen der größten Hits der Videospielegeschichte zum halben Preis für Nintendo Switch sichern. Seinen beispiellosen Erfolg hat das Sandbox-Spiel vor allem dem Umstand zu verdanken, dass es seinen Spieler*innen fast endlose kreative Möglichkeiten bietet. Schließlich ist nahezu die gesamte Spielwelt aus Klötzchen aufgebaut, die wir mit unserer Spielfigur ab- und andernorts wieder aufbauen oder fürs Crafting verwenden können.

Minecraft ist allerdings weit mehr als nur ein Baukasten. In den tiefen Höhlen und weiten Landschaften gibt es eine Menge zu entdecken, sowohl Schätze als auch allerlei gefährliche Kreaturen. Neben der Standard-Version bekommt ihr übrigens auch die Minecraft Deluxe Edition günstiger, durch die ihr euch 1600 Minecoins, sechs besondere Karten und mehrere Pakete mit speziellen Ingame-Gegenständen sichern könnt.

Darkwood

1:45 Darkwood - Trailer zum Survival-Horror-Trip

Angebot gültig bis: 26. Mai

Mit Darkwood bekommt ihr knallharten Survival-Horror aus der Top-Down-Perspektive. Tagsüber erkundet ihr die postapokalyptische Spielwelt, versucht mehr über die Katastrophen der Vergangenheit herauszufinden und sucht in den Überresten der menschlichen Zivilisation nach Ressourcen. Aus diesen stellt ihr Waffen und Fallen her, um euch nachts in eurem Haus gegen den Ansturm der Untoten und anderer Monster verteidigen zu können.

Im Dunkeln könnt ihr stets nur sehen, was sich im Lichtkegel der Taschenlampe befindet. Das trägt erheblich zur dichten Gruselatmosphäre bei und führt dazu, dass man bei jedem noch so kleinen verdächtigen Geräusch Gänsehaut bekommt. Für seinen Preis ist Darkwood übrigens recht umfangreich, ihr könnt mit circa 20 Stunden Spielzeit rechnen. Da die Spielwelt bei jedem Durchgang zufallsgeneriert wird, ist zudem der Wiederspielwert recht hoch.

Project Warlock

In Project Warlock ballert ihr euch durch Vergangenheit und Zukunft.

Angebot gültig bis: 26. Mai

Project Warlock ist ein First Person Shooter, der sich die Klassiker aus den 90ern zum Vorbild nimmt. Das bedeutet temporeiches Gameplay, massenhaft Gegner und verschachtelte Level, in denen es jede Menge nützliche und tödliche Dinge zu entdecken gibt. Ihr spielt einen Kampfmagier, der durch die Zeit reist, um in den verschiedensten Epochen und Ländern vom antiken Ägypten bis in die ferne Zukunft das Böse auszurotten.

In 60 Leveln nehmt ihr es mit Horden von Feinden auf, die von Dämonen bis hin zu Robotern reichen, und stellt euch am Ende gewaltigen Bossgegnern. Dazu stehen euch neben diversen Schusswaffen auch zahlreiche Zauber zur Verfügung, durch die ihr beispielsweise Flammenwände erschaffen oder Gegner einfrieren könnt. Ein paar Rollenspielelemente gibt es auch, nach jedem Level könnt ihr eurem Charakter sowie euren Waffen und Zaubern Upgrades verpassen.

Mr. Shifty

8:07 Mr. Shifty - Fazit-Video: Nightcrawler würde dieses Spiel lieben

Angebot gültig bis: 22. Mai

Mr. Shifty ist ein schnelles Top-Down-Actionspiel mit einem Protagonisten, der sich im Bruchteil einer Sekunde kurze Strecken teleportieren kann, und zwar mehrmals hintereinander und sogar durch Wände und fliegende Kugeln hindurch. Dadurch bringt ihr euch blitzschnell im Nebenraum in Sicherheit, nur um im nächsten Augenblick im Rücken eurer verwirrten Feinde aufzutauchen und sie mit wenigen Schlägen auszuschalten.

Eure Aufgabe ist es übrigens, dem Boss eines skrupellosen Konzerns das Handwerk zu legen, bevor dieser mithilfe von Plutonium die Welt ins Verderben stürzt. Dazu kämpft ihr euch Stockwerk für Stockwerk bis zur Spitze eines riesigen, mit schwer bewaffneten Wachleuten vollgestopften Wolkenkratzers durch. Ihr selbst benutzt dabei zumeist nur eure Fäuste, könnt aber auch eure Umgebung zu eurem Vorteil nutzen und z.B. Wachen aus dem Fenster stoßen.

Thea: The Awakening

1:46 Thea: The Awakening - Spielszenen zum Launch

Angebot gültig bis: 4. Juni

Thea: The Awakening ist im Kern ein Rundenstrategiespiel im Stile eines Heroes of Might & Magic, das jedoch die übliche Erkundung einer geheimnisvollen Welt auf der Übersichtskarte mit Einflüssen aus anderen Genres kombiniert. So bekommt ihr beispielsweise ein anspruchsvolles Kampfsystem, das an Sammelkartenspiele wie Slay the Spire oder Gwent erinnert, sowie Survival- und Roguelike-Spielmechaniken.

Ihr werdet nämlich in eine düstere, von der slawischen Mythologie inspirierte Fantasy-Welt geworfen, die von Monstern überrannt wird, aber über keine Helden verfügt, die es mit ihnen aufnehmen könnten. Es ist nun eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass euer kleines Dorf überlebt, wobei vom Fokus auf Verteidigung über Diplomatie bis zum risikoreichen Frontalangriff die verschiedensten Taktiken zum Erfolg und einem anderen Verlauf der Geschichte führen können.

Ultimate Chicken Horse

In Ultimate Chicken Horse platziert ihr selbst die Fallen, in die ihr später tappt.

Angebot gültig bis: 11. Juni

Ultimate Chicken Horse ist ein Jump&Run, bei dem ihr bis zu einem gewissen Grad die Level selbst baut. Bis zu vier Spieler*innen treten lokal oder online an einer Konsole gegeneinander an. Vor jeder Runde können alle jeweils einen Gegenstand auswählen, den sie dem kompakten Level hinzufügen können. Das kann ein hilfreicher Gegenstand wie eine zusätzliche Plattform sein oder auch eine tödliche Falle wie rotierende Sägeblätter.

Ziel ist es, den Level so schwer zu machen, dass man selbst ihn noch schafft, die anderen hingegen nicht, denn dann bekommt man die meisten Punkte. Dazu braucht man Geschick, gute Planung und vor allem eine gesunde Selbsteinschätzung. In jedem Level werden mehrere Runden gespielt, wobei die Gegenstände der Runde zuvor erhalten bleiben. Dadurch müsst ihr mit immer mehr verrückten Hindernissen zurechtkommen.

Dex

1:53 Dex - Trailer zum Cyberpunk-RPG

Angebot gültig bis: 23. Mai

Für nur 99 Cent könnt ihr euch jetzt mit Dex ein Open-World-Rollenspiel im Cyberpunk-Szenario schnappen, das auch Elemente eines 2D-Action-Platformers enthält. Ihr spielt die blauhaarige Dex, die in der dystopischen Großstadt Harbor Prime einer geheimen Organisation entkommen muss, welche es aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten auf sie abgesehen hat. Nur dann, wenn sie es schafft, eine gewaltige Verschwörung aufzudecken, kann sie sich retten.

Die vielseitige Charakterentwicklung ermöglicht euch die verschiedensten Spielweisen. Ihr könnt aus der Protagonistin eine Actionheldin, eine Attentäterin, eine Hackerin oder auch eine geschickte Diplomatin machen. Je nachdem, auf welche Weise ihr spielt und welche Entscheidungen ihr in den Dialogen trefft, werden die vielen kleinen Geschichten, in die ihr durch die interessanten und komplexen Nebenfiguren hineingezogen werdet, einen anderen Verlauf nehmen.

Layers of Fear: Legacy

3:41 Layers of Fear - Test-Video zum Horror-Adventure

Angebot gültig bis: 12. Juni

Mit Layers of Fear: Legacy bekommt ihr das berühmte First-Person-Horrorspiel zusammen mit der Erweiterung Inheritance. Im Hauptspiel schlüpfen wir in die Rolle eines Malers, der von seinen eigenen Bildern besessen ist. Während wir sein Haus erkunden und mehr über seine Vergangenheit und den Verbleib seiner Familie erfahren, verändert sich immer wieder unsere Umgebung, wodurch sich immer wieder die Frage stellt, was real ist und was der Fantasie des Malers entspringt.

Oft gelingt es dem Spiel sogar, uns an unserer eigenen Wahrnehmung zweifeln zu lassen, wenn etwa Gegenstände, die wir gerade noch zu sehen glaubten, plötzlich verschwunden sind. Die Inheritance-Erweiterung knüpft an die Story des Hauptspiels an. Ihr spielt die Tochter des Malers, die nach langer Zeit in ihr bereits halb verfallenes Elternhaus zurückkehrt und dort ihre traumatischen, auf bizarre Weise verzerrten Kindheitserinnerungen durchlebt.

Hunderte weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop

Die hier vorgestellten Spiele sind, wie schon gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt aus den hunderten Sonderangeboten im Nintendo eShop. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst noch einmal nach den besten Schnäppchen zu suchen. Hier findet ihr die komplette Übersicht: