Switch-Spiele für Halloween: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf diese Angebote im Nintendo eShop sichern!

Gerade gibt es jede Menge Spiele für Nintendo Switch im Angebot, die hervorragend zu Halloween passen.

Auch diese Woche hat der Nintendo eShop wieder viele Spiele für Nintendo Switch im Angebot. Passend zu Halloween finden sich darunter eine Menge Horrorspiele sowie Titel, die wohlige Gruselatmosphäre bieten. Wir haben euch in diesem Artikel zehn günstige Schnäppchen herausgesucht, die die ideale Beschäftigung für den gruseligsten Tag des Jahres sind. Wer sich lieber selbst durch die aktuellen Deals des Nintendo eShop wühlen möchte, kann das hier tun:

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb ist ein makaberes Spiel mit niedlicher Grafik. Mit Nintendo Switch Online könnt ihr es gerade sogar gratis spielen.

Angebot gültig bis: 31. Oktober

Cult of the Lamb gibt es nicht nur im Sonderangebot, ihr könnt den Indie-Hit bis Halloween sogar kostenlos spielen, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Cult of the Lamb kombiniert Elemente von Lebens- und Farming-Simulationen wie Stardew Valley mit einem düsteren Dungeon Crawler im Stile eines The Binding of Isaac. Ihr müsst ein kleines Dorf aufbauen und euch um dessen Bewohner kümmern, aber auch auf Expeditionen gegen massenhaft Monster kämpfen.

Die größte Besonderheit von Cult of the Lamb ist das Setting: Ihr spielt ein Schaf, das einen düsteren Kult wie aus einer Geschichte von H.P. Lovecraft anführt. Optisch wirkt das Spiel zwar auf den ersten Blick sehr niedlich, es hat aber viele makabre Gameplay-Elemente. So führt ihr finstere Rituale durch und könnt sogar eure treuen Anhänger einer grausamen Gottheit opfern, um eure Macht zu steigern und schließlich selbst zu einem Lammgott aufzusteigen.

Persona 5 Strikers

1:43 Persona 5 Strikers - Gameplay-Trailer zum Musou-Spin-off des JRPG-Hits

Angebot gültig bis: 31. Oktober

Persona 5 Strikers ist ein Spin-off der Persona-Reihe, das bei der Story direkt an Persona 5 anschließt: Nachdem sie während des Schuljahrs bereits viele Gefahren überstanden haben, wollen die Freunde eigentlich nur in Ruhe ihre Ferien genießen. Jedoch werden sie in eine albtraumhafte Parallelwelt hineingezogen, in der ein Popstar seine Fans kontrolliert, um sie für seine finsteren Pläne zu missbrauchen. Also nehmen die Schüler erneut den Kampf auf.

Beim Gameplay geht Persona 5 Strikers eigene Wege: Statt den Rundentaktikkämpfen der Hauptreihe bekommt ihr hier spektakuläre, actionreiche Schlachten gegen große Gegnermassen geboten, ganz im Stile eines Dynasty Warriors. Einige taktische Elemente bleiben jedoch erhalten. So könnt ihr schnell aus dem Verborgenen zuschlagen und das Geschehen jederzeit pausieren, um in Ruhe Spezialfähigkeiten oder Verbrauchsgegenstände auszuwählen.

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle

1:17 Persona 3 Portable & Persona 4 Golden - Neuer Trailer zum Konsolen-Release veröffentlicht

Angebot gültig bis: 31. Oktober

Falls ihr doch lieber traditionelle Persona-JRPGs mit Rundentaktik hättet, könnt ihr euch die technisch verbesserten Switch-Neuauflagen der Klassiker Persona 3 und 4 zusammen im Bundle holen. In beiden Spielen schlüpft ihr in die Rolle eines japanischen High-School-Schülers, der tagsüber seinen gewöhnlichen Schulalltag bestreiten muss, aber nachts in Parallelwelten gefährliche Abenteuer erlebt.

In Persona 3 ist es das Schulgebäude, das sich jede Nacht zur sogenannten Dark Hour in den furchterregenden Tartarus-Dungeon verwandelt. Falls ihr die Schule schon immer für einen schrecklichen Ort gehalten habt, findet ihr hier also Bestätigung und euer perfektes Halloween-Spiel. In Persona 4 reist ihr hingegen durch Fernsehapparate in die sogenannte TV World und kämpft dort gegen Schattenwesen, um eine grausame Mordserie aufzuklären.

BioShock: The Collection

1:36 BioShock: The Collection - Launch-Trailer zur Remastered-Sammlung

Angebot gültig bis: 13. November

Mit der BioShock Collection könnt ihr euch gleich drei hervorragende Shooter mit einer packenden, düsteren Atmosphäre für nur 9,99€ sichern, und das auch noch inklusive sämtlicher Singleplayer-DLCs. BioShock 1 und 2 werden euch dabei in der Remastered-Version mit technischen Verbesserungen geliefert, BioShock Infinite hat noch kein Remaster nötig. Ohnehin beeindrucken alle drei Teile nach wie vor durch ihr tolles Artdesign.

Teil 1 und 2 entführen euch in die Unterwasserstadt Rapture, die ursprünglich als ein utopisches Paradies geplant war, aber sich zum Zeitpunkt eurer Ankunft längst in einen skurrilen, halb verfallenen Albtraum verwandelt hat. BioShock Infinite hingegen lässt euch in eine zu Beginn noch intakte und zumindest oberflächlich wunderschöne Stadt über den Wolken reisen. Schon bald deckt ihr aber ihre dunklen Geheimnisse auf und werdet Zeuge ihres Zusammenbruchs.

Little Nightmares: Complete Edition

2:03 Little Nightmares - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure

Angebot gültig bis: 30. Oktober

Little Nightmares ist ein Horrorspiel, das schon allein durch seinen einzigartigen, zwischen niedlich und furchterregend schwankenden Grafikstil auffällt. Ihr spielt ein junges Mädchen, das aus einem mysteriösen Gebäude entkommen muss, um nicht von den Kannibalen gefressen zu werden, die dort hausen. Die Complete Edition enthält auch die Erweiterung „Geheimnisse des Schlunds“, in der ihr eine andere Figur spielt und so nochmal eine neue Perspektive auf die Ereignisse des Hauptspiels bekommt

Das Gameplay bietet eine gut funktionierende Mischung aus Erkundung, Schleichen, kleinen Rätseln und Jump&Run-Elementen. Kämpfen könnt ihr übrigens nicht, ihr müsst deshalb stets vor euren Feinden fliehen und euch verstecken. Erst im Nachfolger Little Nightmares 2, den es im Nintendo eShop ebenfalls gerade im Angebot gibt, könnt ihr zumindest stellenweise zurückschlagen und euch mit Waffengewalt wehren.

Alien: Isolation

2:53 Alien Isolation - Trailer zum unheimlichen Weltraum-Horror

Angebot gültig bis: 31. Oktober

Für Fans des ersten Alien-Films aus dem Jahr 1979 ist Alien: Isolation schon deshalb ein Muss, weil das Horrorspiel den Look der Raumstation aus dem Vorbild mit viel Liebe zum Detail imitiert und die Atmosphäre nahezu perfekt einfängt. Noch dazu könnt ihr zahlreiche versteckte Anspielungen auf den Film entdecken, wenn ihr eure Umgebung erkundet. Das große Highlight des Spiels ist aber das nicht nur furchteinflößende, sondern sich auch glaubwürdig verhaltende Alien.

Wie ein echtes Lebewesen ist das Alien nämlich eigensinnig und schwer berechenbar. Das sorgt für viele unerwartete Schreckmomente und brutale Tode, aber auch dafür, dass wir versuchen müssen, das Alien besser einschätzen zu lernen, um unsere Überlebenschancen zu verbessern. Auf diese Weise erzeugt Alien: Isolation eine einzigartige Horrorspielerfahrung, der man selbst dann eine Chance geben sollte, wenn man die Filmvorlage gar nicht kennt.

Sword of the Necromancer

In Sword of the Necromancer könnt ihr tote Monster wieder zum Leben erwecken und für euch kämpfen lassen.

Angebot gültig bis: 4. November

Wer nach einem besonders günstigen Schnäppchen für Halloween sucht, kann sich jetzt für nicht mal 4€ das Action-Rollenspiel Sword of the Necromancer sichern. In dem Dungeon Crawler könnt ihr mithilfe eures Schwerts getötete Monster wieder zum Leben erwecken, um sie an eurer Seite kämpfen zu lassen. Euer Ziel ist es, in der Krypta des legendären Nekromanten dessen gesamte Macht zu erlangen, um eine verstorbene Priesterin, die ihr hättet beschützen sollen, wiederbeleben zu können.

Ihr könnt im Dungeon noch weitere Waffen und mächtige Relikte sammeln. Da es sich um ein Roguelike handelt, müsst ihr nach dem Tod allerdings wieder von vorn anfangen. Während ihr eure Waffen dabei verliert, darf euer Charakter jedoch einen Teil seiner Erfahrung behalten, sodass ihr mit jedem Versuch stärker werdet. Außerdem könnt ihr euch im lokalen Koop Unterstützung dazuholen, indem ihr eine Kopie eures eigenen Charakters erschafft.

Outlast: Bundle of Terror

4:07 Outlast - Ingame-Trailer zum Survival-Horror-Titel

Angebot gültig bis: 31. Oktober

In Outlast dringt ihr als Journalist in eine mysteriöse Nervenheilanstalt ein, um Gerüchten über seltsame Experimente an den Patienten auf den Grund zu gehen. Kaum seid ihr dort, bricht jedoch das Chaos aus und ihr werdet gejagt, wobei oftmals schwer einzuschätzen ist, ob von den wahnsinnigen Patienten oder vom Personal die größere Gefahr ausgeht. Wehren könnt ihr euch gegen eure Feinde nicht, ihr müsst deshalb wegrennen und euch verstecken.

Euer einziges Hilfsmittel ist eure Kamera, deren Nachtsichtmodus in der Dunkelheit enorm nützlich ist, aber leider nur, solange ihr genügend Batterien habt. Das Bundle of Terror erhält auch die Erweiterung Whistleblower, in der ihr erneut in die Psychiatrie zurückkehrt. Diesmal spielt ihr einen Angestellten, der die Machenschaften der Klinikleitung aufdecken und wichtige Informationen nach draußen schmuggeln will, wofür er sich in höchste Gefahr begibt.

Elderand

Elderand ist ein düsteres, von Lovecraft inspiriertes Metroidvania.

Angebot gültig bis: 1. November

Elderand ist ein von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspiriertes Action-Rollenspiel mit stimmungsvollem 2D-Pixelartstil. Mit einer großen Auswahl an Waffen wie Schwertern, Äxten, Peitschen und Bögen sowie mit mächtigen Zaubern kämpft ihr euch durch eine düstere Fantasy-Welt voller furchterregender Bestien. Dabei reist ihr durch vielfältige Regionen, die von finsteren Wäldern über eine verfluchte Kathedrale bis zur Hölle reichen.

Das verschachtelte Metroidvania-Design der Welt bietet Raum zur Erforschung vieler dunkler Geheimnisse. Die mehr als 60 Gegnertypen und die fordernden Bosse sorgen dafür, dass ihr im Kampf eure Taktik immer wieder anpassen müsst. Dazu steht euch ein umfangreiches und motivierendes Fortschrittssystem zur Verfügung, das neben Charakterwerten und freischaltbaren Fähigkeiten auch die Jagd nach besseren Waffen und Crafting beinhaltet.

Darkest Dungeon

1:12 Darkest Dungeon im Launch-Trailer

Angebot gültig bis: 31. Oktober

Wer nach einer Herausforderung sucht, kann sich Darkest Dungeon günstig schnappen. Dabei handelt es sich um ein Taktik-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen, in dem ihr mit Gruppen von Abenteurern finstere Verliese erkundet und mit etwas Glück auf kostbare Schätze stoßt. Habt ihr hingegen Pech, sterben eure Charaktere und sind dann dauerhaft verloren oder sie tragen permanente Verletzungen sowie psychische Traumata davon.

Dass Niederlagen und falsche Entscheidungen hart bestraft werden, sorgt für besonderen Nervenkitzel. Stets müsst ihr abwägen, ob ihr wirklich noch weitere Räume erforschen wollt oder ob ihr lieber mit der schon gesammelten Beute an die Oberfläche zurückkehrt. Manchmal kann es sich durchaus lohnen, ein hohes Risiko einzugehen, denn in der harten und nur so vor Gefahren strotzenden Welt von Darkest Dungeon, ist jeder Loot wertvoll.

