Persona 3 Portable & Persona 4 Golden - Neuer Trailer zum Konsolen-Release veröffentlicht

Am 19. Januar sind Persona 3 Portable und Persona 4 Golden für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch erschienen. Die beiden JRPG-Hits waren zuvor nur auf älteren PlayStation-Konsolen verfügbar. Die beiden Vorgänger des gefeierten Persona 5 Royal, setzen auf ein ähnliches Spielprinzip.

In beiden Teilen übernehmt ihr die Kontrolle über eine Gruppe Teenager, die auf mysteriöse Weise in eine Art Parallel-Universum gezogen werden. Dort können sie die Macht ihrer Personas einsetzen und fiese kognitive Monster bekämpfen und so wiederum in der echte Welt Sinneswandel auslösen. Zwischen den Kampfabschnitten müsst ihr aber auch den Alltag der Gruppe gestalten.