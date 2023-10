Die Nintendo Switch mit Switch Sports im Bundle ist dank geschenkter MwSt so günstig wie nie!

Bei Bundles aus Konsole und Spiel spart man meistens sowieso schon, hier gibt's jetzt nochmal Rabatt on top!

Die Switch ist ein Mega-Erfolg für Nintendo wie schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, dass das Unternehmen Konsolen-Verkaufszahlen jenseits der 100 Millionen gesehen hat, war mit der Wii. Da ergibt es natürlich Sinn, dass sie für ihre erfolgreichste Konsole aller Zeiten die Switch mit ihrem eigenen Sportspiel im Stil von Wii Sports ehren möchten.

Der rabattierte Preis wird euch erst im Warenkorb angezeigt.

So erblickte Nintendo Switch Sports im April letzten Jahres das Licht der Welt. Neben Klassikern wie Bowling oder Tennis, sind auch Neuzugänge, wie Volleyball und Badminton dabei, die euch alle moderat ins Schwitzen bringen sollen.

Bowling kommt vielen aus den Tagen von Wii Sports bekannt vor. In Switch Sports könnt ihr diese Tage neu aufleben lassen.

Falls ihr nicht wissen solltet was eine Nintendo Switch ist

Mit der Switch hat Nintendo ihre erste Hybrid-Konsole auf den Markt gebracht. Ihr könnt mit der Switch sowohl unterwegs all eure Spiele zocken oder die Konsole ins Dock stellen und gemütlich auf der Couch spielen. Mit dieser Flexibilität passt sich die Switch jedem Lebensumstand an und ist mit ihrer Zugänglichkeit zu einem Phänomenen geworden, der in jedem Haushalt Platz hat.

Allerdings braucht eine gute Konsole auch gute Spiele, aber da konnte Nintendo historisch schon immer überzeugen. Von Mario über Zelda bis Splatoon findet ihr eure liebsten Nintendo-Franchises auf der Konsole. Kinder haben sowieso genug Spieleauswahl, aber auch Erwachsene kommen mit actionreicheren Spielen wie Fire Emblem, Bayonetta oder Metroid auf ihre Kosten.