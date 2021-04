Es gibt wieder ein neues Angebot von NordVPN und dieses Mal bekommt ihr als Leser von GamePro noch einen weiteren Rabatt für ein Top-Produkt dazu. Solltet ihr euch für ein Zwei-Jahres-Abo von NordVPN entscheiden, erhaltet ihr über unseren Link zudem noch NordPass Premium für nur 79 Cent pro Monat dazu. Damit spart ihr an der Stelle nochmal 1,20 Euro pro Monat und holt euch das komplette Sicherheitspaket.

Was ist NordPass Premium? Es handelt sich bei NordPass um einen Passwortmanager von NordVPN. Dieser ermöglicht es euch eure Passwörter sicher und an einem einzigen Ort zu speichern. Dadurch könnt ihr euch mit einem Klick bei euren bevorzugten Websites und Apps anmelden. NordPass könnt ihr sowohl am Desktop, als auch auf dem Tablet oder Smartphone (Android & iOS) nutzen.

2 Jahre NordVPN + NordPass Premium abonnieren

Voller Schutz & noch mehr mit NordVPN

Bereit für das Internet: Wer sich für NordVPN entscheidet, erhält beim Gaming zusätzlichen Schutz wie zum Beispiel vor möglichen DDoS-Angriffen. Zudem holt ihr euch damit weitere Sicherheiten und einige Verbesserungen für all eure Geräte ins Haus. Dabei erwarten euch über 5.400 Server in 59 Ländern weltweit, zu denen ihr schnelle Verbindungen aufbauen könnt und ein konstanter Ping garantiert ist.



Des Weiteren schützt NordVPN eure Daten und eure IP-Adresse. Niemand erhält Zugriff auf eure Internetdaten, wenn ihr das nicht möchtet. Außerdem steht euch die Möglichkeit zur Verfügung einen Kill-Switch zu konfigurieren. Bricht eure Verbindung ab, schließt NordVPN automatisch jede im Vorfeld ausgewählte Anwendung. Dadurch kommt es zu keiner unbeabsichtigten unverschlüsselten Datenübertragung.

Mehr Streaming-Inhalte: Mit NordVPN könnt ihr bei Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video und Co nicht nur Inhalte sehen, die es in Deutschland gibt, sondern auch andere. Je nach Region bieten diese Portale andere Inhalte zum Streamen an und euch entgeht keiner davon.

Auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen: Der VPN-Dienst lässt sich mit einer Lizenz auf bis zu sechs Geräten zur selben Zeit nutzen. Somit lassen sich nicht nur eure Smartgeräte, sondern auch die der Familie schützen. NordVPN ist dabei für alle gängigen Plattformen wie Windows, Android, Mac und weitere verfügbar.

NordVPN bietet:

Sicheres Surfen im Internet

Das schnellste VPN

VPN ohne Logfiles

Sicheres Streaming und mehr Streaming-Inhalte

Verschleierte Server

Privatsphäre für unterwegs

Mehrere Geräte und VPN-Server weltweit

