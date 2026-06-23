Das spannendste Android-Handy der letzten Jahre ist jetzt spottbillig beim Prime Day!

Das extravagante Nothing Phone (3) ist beim Amazon Prime Day massiv reduziert im Angebot!

Seid ihr in den letzten zehn Jahren auch regelmäßig eingeschlafen, wenn ein neues Smartphone vorgestellt wurde? Es ist doch wahr: Ob Marke A, B oder C – am Ende hattet ihr immer ein flaches Rechteck aus Glas in der Hand, das exakt dasselbe tat wie das Vorgängermodell, nur angeblich ein Mü schneller. Die Innovationskurve glich einer Nulllinie. Man hat sich fast schon daran gewöhnt, dass Mobiltelefone zu reinen Gebrauchsgegenständen ohne Persönlichkeit verkommen sind.

Doch genau aus dieser Monotonie bricht ein Android-Handy aus Großbritannien spürbar aus. Das Nothing Phone (3) krempelt den Markt um, und das Beste daran ist, dass ihr dieses Modell aktuell beim Amazon Prime Day zu einem extrem reduzierten Preis ergattern könnt.

Nothing Phone (3): Endlich mal wieder ein Android-Handy, das erfrischend anders ist

Rückseite und Design: Die Glyph Matrix des Nothing Phone 3 leuchtet mit 489 Mikro-LEDs für Benachrichtigungen und Gaming.

Das auffälligste Merkmal befindet sich auf der Rückseite und nennt sich Glyph Matrix. Während andere Hersteller nur die Gehäusefarbe variieren, setzt man hier auf 489 winzige Mikro-LEDs, die unter dem transparenten Glas liegen. Diese Matrix leuchtet nicht einfach nur sinnlos vor sich hin. Sie zeigt euch Benachrichtigungen, Timer, Funktionen oder nützliche Infos wie den Status beim Laden an.

Mit einer Spitzenhelligkeit von satten 8.000 Nits überseht ihr keine Information mehr, selbst wenn das Handy bei direkter Sonneneinstrahlung auf dem Tisch liegt. Wenn das bekannte rote Licht aufleuchtet, signalisiert das Telefon zudem eine laufende Aufnahme. Dieses Licht-Konzept sorgt dafür, dass ihr das Display viel seltener einschalten müsst, was im Alltag für echte Entlastung (und auch weniger Doomscrolling) sorgt.

Simon Berger Simon beobachtet den Smartphone-Markt seit über fünfzehn Jahren – und war selten so gelangweilt wie in letzter Zeit. Für ihn sahen die Geräte der großen Hersteller praktisch alle gleich aus: Rechtecke aus Glas und Metall, die sich nur durch Nuancen unterschieden. Ihn interessieren keine langen Marketing-Phrasen, sondern nackte Fakten und Funktionen, die euren Alltag tatsächlich erleichtern. Wenn ein Smartphone es schafft, seine Aufmerksamkeit zu wecken, dann muss es schon radikal mit alten Mustern brechen.

Vier Kameras mit 50 Megapixeln für wunderschöne Schnappschüsse in jeder Situation

Bei den Kameras wurde ebenfalls nicht gespart. Das Nothing Phone (3) ist mit insgesamt vier Kameras ausgestattet, die alle mit 50 Megapixeln auflösen. Auf der Rückseite arbeitet die Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS), um Verwacklungen auszugleichen. Ihr erhaltet dazu eine Periskopkamera, die ebenfalls über OIS verfügt und weit entfernte Motive ohne Qualitätsverlust heranholt.

Ergänzt wird das Trio durch eine Ultra-Weitwinkel-Kamera für Landschaftsaufnahmen oder enge Räume. Sogar die Frontkamera liefert die vollen 50 Megapixel, sodass eure Selfies oder Videocalls dieselbe Schärfe besitzen wie die Fotos der Hauptkamera.

Kamera-Setup: Das Nothing Phone 3 liefert mit vier 50-Megapixel-Linsen und optischer Bildstabilisierung (OIS) detailreiche Fotos.

Eine physische Taste am Rand, der sogenannte Essential Key, steuert verschiedene Befehle. Einmal drücken startet die Bildschirmaufnahme. Drückt ihr lang, zeichnet ihr Sprachmemos und Ideen auf. Ein Doppeldruck öffnet den Essential Space. Die Essential Search durchsucht dann euer Telefon nach Kontakten, Informationen und Inhalten, je nachdem was ihr gerade benötigt. Das funktioniert auch komplett offline ohne aktive Internetverbindung.

Wenn ihr viel verreist, hilft die praktische eSIM-Unterstützung. Ihr könnt Tarife direkt auf dem Smartphone ohne physische SIM-Karte aktivieren. Ein Faktor für die Langlebigkeit: Das Nothing Phone (3) erhält fünf Jahre lang Android-Updates und volle sieben Jahre Sicherheitsupdates.

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