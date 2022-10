Nur für 24 Stunden: 4K Amazon Fire TV für nur 199€ im Angebot sichern

Bei Saturn könnt ihr euch heute den 43 Zoll großen 4K-Fernseher OK. ODL 43850 für nur 199€ im Angebot bekommen. So günstig gab es das mit dem Betriebssystem Amazon Fire TV ausgestattete Modell bislang noch nie. Es handelt sich dabei um ein Tagesangebot, das um 9 Uhr heute morgen gestartet wurde und nur für 24 Stunden gültig ist. Der Versand ist kostenlos. Hier geht’s zum Deal:

Bei dem 4K-TV handelt es sich um eine Eigenmarke, die derzeit nur bei Saturn verkauft wird, einen Vergleich mit Preisen anderer Händler können wir daher nicht liefern. Aber auch unter den anderen, weiter verbreiteten Fire TVs von Grundig und Xiaomi konnten wir keines in dieser Größe zu einem auch nur annähernd so günstigen Preis finden.

Was bietet der OK. ODL 43850?

Bild: Da der 4K-Fernseher OK. ODL 43850 nicht sehr weit verbreitet ist, liegen leider kaum Testberichte vor, weswegen wir uns weitgehend auf die technischen Daten des Herstellers verlassen müssen. Diese weisen auf eine für ein Low-Budget-Modell recht gute Qualität hin. So ist die Spitzenhelligkeit von 350 cd/m2 zwar nicht sehr hoch, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann. Die günstigsten Modelle von beispielsweise Samsung schneiden in dieser Hinsicht aber noch schlechter ab. Außerdem verfügt der OK. ODL 43850 immerhin über ein Direct-LED-Display, das für einigermaßen gleichmäßige Ausleuchtung sorgen sollte.

Fire TV: Einer der größten Vorteile des OK. ODL 43850 dürfte das Betriebssystem sein. Es handelt sich nämlich um ein Amazon Fire TV, was bedeutet, dass es einen sehr guten App Support bietet. Das ist gerade bei so günstigen Fernsehern keine Selbstverständlichkeit, hier muss man sonst oft mit externen Geräten wie etwa dem Amazon Fire TV Stick nachrüsten, um alle wichtigen Streaming-Dienste verwenden zu können. Das bleibt euch hier erspart. Zudem wird Sprachsteuerung durch Alexa wird unterstützt.

Gaming: Über die Gaming-Performance des OK. ODL 43850 können wir leider nicht viel sagen. Er verfügt jedenfalls wie alle 4K-TVs der unteren Preisklasse nur über ein 60-Hz-Display und bietet dementsprechend kein richtiges HDMI 2.1. Auch mit PS5 und Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Zum Input Lag liegen uns keine Daten vor.