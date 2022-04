Bei MediaMarkt gibt es heute wieder einen 4K-Fernseher sehr günstig im Tagesangebot. Diesmal handelt es sich um das 65 Zoll große QLED-TV Hisense 65A79GQ, den ihr schon für 599 Euro (UVP: 1.099 Euro) bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gab es weder dieses Modell noch ähnliche Varianten wie den A72GQ, A76GQ und A7GQ je zuvor günstiger. Das Tagesangebot ist nur bis 9 Uhr am Montagmorgen gültig. Hier findet ihr es:

Wie gut ist der Hisense A79GQ?

Bildqualität: Für seinen Preis bietet der aus 2021 stammende Hisense A79GQ eine gute Bildqualität, was unter anderem an der Verwendung der QLED-Technik liegt, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Die 65-Zoll-Version verwendet allerdings ein IPS-Panel, weswegen der Kontrast nicht besonders hoch ist. Dafür ist das Bild nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit, wie fast immer bei günstigen Fernsehern, relativ niedrig, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann wie bei teuren TVs.

Gaming: Genaue Testdaten zum Input Lag haben wir leider nicht, er liegt aber auf jeden Fall bei unter 20 ms. Vermutlich beträgt er wie beim günstigere Hisense A6G sogar nur 10 bis 11 ms, was fürs Gaming ein sehr guter Wert ist. 4K 120 fps sind mit dem Hisense A79GQ leider nicht möglich, da er lediglich über ein 60-Hz-Display verfügt. Die anderen typischen HDMI-2.1-Features wie VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) und eARC werden aber unterstützt.

Falls 65 Zoll euch noch nicht genug sind, könnt ihr übrigens bei Otto gerade einen 82 Zoll großen 4K-Fernseher günstig im Angebot bekommen, der zwar kein QLED, dafür aber ein 120-Hz-Display und richtiges HDMI 2.1 mit 4K 120 fps bietet. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

