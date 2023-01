Nur noch heute: 4K QLED-TV für nur 269,10€ bei Otto im Angebot

Bei Otto könnt ihr gerade den 4K-Fernseher TCL RC630X1 günstig im Angebot der Woche bekommen, der QLED-TV in der Größe 43 Zoll ist auf 299€ (UVP: 499€) reduziert. Das wäre für sich genommen schon ein ziemlich günstiger Preis, doch durch eine parallel laufende Technik-Aktion gibt es sogar noch zusätzlichen Rabatt, wenn ihr auf der Produktseite auf „10% extra sparen!“ klickt und den Code verwendet, den ihr dort findet. Dadurch sinkt der Preis auf 269,10€. Hier geht’s zum Deal:

Die Angebote der Woche bei Otto laufen zwar noch bis Dienstag, den Extra-Rabatt gibt es aber nur heute bis Mitternacht.

Wie gut ist der TCL RC630X1 QLED-TV?

Bildqualität: Für seinen Preis bietet der TCL RC630X1 eine recht gute Bildqualität. Diese verdankt er nicht nur der QLED-Technik, welche die Farbdarstellung verbessert, sondern auch seinem VA-Display, das für einen hohen Kontrast sorgt. Allzu hoch sollten eure Erwartungen bei einem so günstigen Gerät aber natürlich trotzdem nicht sein. So ist die Spitzenhelligkeit des TCL RC630X1 wie bei allen günstigen Fernsehern recht beschränkt, weshalb er HDR nicht richtig ausnutzen kann.

Gaming: Auch wenn TCL mit HDMI 2.1 wirbt, verfügt der RC630X1 nur über ein 60-Hz-Display. Dementsprechend bleibt ihr auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Ansonsten ist der QLED-Fernseher aber gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag liegt bei unter 15 ms und ALLM wird unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Otto Technik-Aktion: Über 2000 Angebote

Nicht nur beim TCL RC630X1 bekommt ihr gerade 10 Prozent zusätzlichen Rabatt, die Aktion gilt noch für mehr als 2000 weitere Technik-Produkte. Darunter finden sich neben vielen weiteren Fernsehern zum Beispiel auch Spiele für Nintendo Switch oder die PS5-SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB sowie diverse Handys, Laptops, Controller, Kopfhörer und Haushaltsgeräte. Die Übersicht über sämtliche Angebot der Aktion findet ihr hier: