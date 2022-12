PS5 inklusive 60€ Guthaben mit dem Ökostromtarif bei E wie einfach

Braucht ihr noch eine PS5, wollt sie aber nicht im Bundle kaufen, sondern euch das zugehörige Spiel selbst aussuchen? Dann solltet ihr euch das Angebot von E wie einfach ansehen. Dort bekommt ihr beim Ökostromtarif nämlich für 559,99€ eine PS5 und 60€ PS Plus Guthaben dazu!

Die Kosten für den Tarif könnt ihr auf der Aktionsseite herausfinden, er unterscheidet sich nämlich von Region zu Region. Gebt einfach eure Postleitzahl und euren ungefähren Verbrauch ein und erfahrt, was euch der „MeinÖkoTarif“ monatlich kostet.

Deswegen lohnt sich der Stromtarif

Die PS5 bekommt ihr derzeit selten ohne zusätzliches Spiel. Auch wenn God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West tolle Spiele sind – vielleicht habt ihr sie bereits gespielt oder gehört zu dem kleinen Personenkreis, der an ihnen kein Interesse hat. Und dank dem PS Plus Guthaben spart ihr euch auch noch 60€ im Vergleich zum tatsächlichen Gegenwert der Konsole + Gutschein.

Sagt euch das Konsolen-Bundle alleine nicht zu, gibt es auch für den Tarif selbst einige überzeugende Argumente. Teilweise liegen die Kosten in manchen Regionen sogar unter denen der Grundversorger! Hier besteht also ordentlich Spar-Potential. Während der Mindestlaufzeit von 12 Monaten habt ihr eine Preisgarantie, danach habt ihr die Option zu einem anderen Anbieter zu wechseln.

So einfach läuft der Wechsel ab

Leichter geht's kaum: Schließt einfach den „MeinÖkoTarif“ online ab und tätigt die Zahlung von 559,99€. Im Anschluss wird eure Bonität geprüft und ungefähr 14 Tage später ist eure PS5 auch schon bei euch zu Hause. Dann kann endlich mit der neuen Generation gezockt werden. Alles andere bezüglich Anbieterwechsel übernimmt E wie einfach für euch.

Nur eines gibt es noch zu beachten: Solltet ihr den Vertrag vor Ende der Mindestlaufzeit kündigen, müsst ihr die vollen 619€ für die PS5 zahlen (abzüglich der Zuzahlung).