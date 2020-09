Offizielle PlayStation-Website launcht neue Seiten für PS5-Spiele

Mit jedem Tag der vergeht, rückt der Launch der PS5 näher. Gleichzeitig wird es aber immer unverständlicher, warum Sony weiterhin alle wichtigen Infos unter Verschluss hält. Wenn das Marketing überhaupt Fortschritte macht, dann nur in klitzekleinen Schritten und harte Fakten wie Preis und Release bleiben weiterhin unter Verschluss. Die offizielle PlayStation-Website macht nun aber etwas Hoffnung.

PS4 & PS5 - Neuer Look für PlayStation-Spiele

Auf der PlayStation-Seite, die als erster Anlaufpunkt für alle Fragen zur Gaming-Sparte von Sony dienen soll, wurden jetzt nämlich neue Unterseiten für PS5-Titel hinzugefügt. Das Design ist insgesamt aufgeräumter und moderner - und eben ein möglicher Hinweis darauf, dass Sony sich darauf vorbereitet schon bald viele neue Titel attraktiv vorstellen zu können.

Hier findet ihr das neue Design, und hier den bisherigen Look.

Das neue Design wird langfristig wohl auf alle Spiele ausgerollt, die für PlayStation-Konsolen erscheinen. Bis jetzt liegt der Fokus aber eher auf Cross-Gen- und Multiplattform-Spielen, die rund um den Launch der PS5 erscheinen (bis Ende März 2021). Titel wie Horizon 2: Forbidden West sind nicht zu finden und führen derzeit noch auf eine 404-Fehlermeldung.

Überarbeitet wurden bisher:

Assassin's Creed: Valhalla

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Dreams

EA Sports FIFA 21

Far Cry 6

Godfall

Goodbye Volcano High

Grand Theft Auto V

Hitman III

Kena: Bridge of Spirits

Madden NFL 21

Nioh 2

NBA 2K21

The Pathless

Resident Evil Village

Solar Ash

STRAY

Tribes of Midgard

Watch Dogs: Legion

Was hat das nun zu bedeuten? In Verbindung mit der Möglichkeit, sich in den USA für die PS5-Vorbestellungen anzumelden, könnte das jedoch der nächste Schritt sein, einen kommenden Info-Drop für die PS5 vorzubereiten. Ebenso könnte das ungefähre Aussehen der neuen Seiten auch andeuten, was vom überarbeiteten PS Store zu erwarten ist.

Wie findet ihr das neue Design?